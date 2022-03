Adevărul despre „dușmancele” Olguța Berbec și Vlăduța Lupău. Cele două sunt rude, de fapt!

Deși s-a vehiculat că Olguța Berbec și Vlăduța Lupău s-au certat și au rupt o prietenie veche de ani de zile, se pare că adevărata relație dintre cele două este mai mult decât cea de prietenie, acestea fiind chiar rude. Detalii neștiute!

Care este adevărul despre Olguța Bervec și Vlăduța Lupău

Se pare că cele două cântărețe nu au plecat urechea la presupusele zvonuri legate de o rivalitate între ele. Olguța Berbec și Vlăduța Lupău se înțeleg foarte bine, iar relația se pare că a trecut de mult timp la alt nivel.

Cele două sunt rude, mai exact Olguța Berbec împreună cu Remus Novac sunt nașii de cununie ai Vlăduței Lupău și fotbalistului Adrian Rus.

Nu la fel de roz pare să fie și relația dintre Vlăduța Lupău și una din colegele sale de scenă. Advărata rivalitate este, de fapt, între ea și Georgian Lobonț. În urmă cu doar câteva luni, presa vuia despre neînțelegerile dintre cele două cântărețe, dar și despre acuzațiile pe care și le-au ”aruncat”.

Totul a pornit de când Georgiana Lobonț s-a simțit deranjată după ce Vlăduța Lupău a lansat un colaj de piese vechi cu manele reinterpretate. Cântăreața spune că ea deja avea piesele respective pregătite și își anunțase fanii în legătură cu ele:

Într-un interviu acordat pentru emisiunea „Viața vedetelor”, Georgiana Lobonț a povestit ce s-a întâmplat între ea și Vlăduța Lupău și a transmis că este sigură că, la un moment dat, lucrurile vor fi ca înainte:

”Nu am mai vorbit (n.r. Vlăduța Lupău), dar îți spun sincer că mi-a trecut tot ce am avut, aceea supărare pe care am avut-o. Cu mâna pe inimă îți spun, dacă vede cumva cineva din apropiații ei, eu chiar nu am nici-o treabă, ea este chiar o fată foarte bună, eu așa am cunoscut-o, probabil că succesul, ți-am zis, de multe ori te schimbă, sau poate pentru o perioadă îți schimbă gândirea.

Poate că nu trebuia să reacționez nici eu așa, să fiu mai calmă, sau mai iertătoare, știi cum îmi zice Rareș mereu. Rareș de exemplu, nu ar fi reacționat cum am reacționat eu, dar ea este un om foarte bun, de asemenea și nașul copiilor mei, de fapt al fetiței mele” a declarat Georgiana Lobonț.

Sursa foto: Arhivă CANCAN