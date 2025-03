Adevărul despre legătura dintre Zoia Ceaușescu și Petre Roman, dezvăluit chiar de fostul soț: ”I-ar fi stat nasul...”

Mircea Oprean, profesor universitar, a dezvăluit care ar fi fost legătura dintre regretata lui soție, Zoia Ceaușescu și Petre Roman. Vă prezentăm dialogul dintre ginerele lui Nicolae Ceaușescu și Adrian Artene. Cel mai nou episod „Altceva cu Adrian Artene”.

Adrian Artene: Ați menționat dumneavoastră un moment numele domnului Petre Roman și l-am avut invitat aici, la această masă. Spunea despre soția dumneavoastră: „Am cunoscut-o după primul an de doctorat, așa era regula, trebuia să te întorci după primul an acasă, în vacanță, și m-am întors, aveam biletul de avion plătit dus-întors și în vacanța aia am cunoscut-o pe Zoia. Am cunoscut-o bine și am de spus despre ea numai cuvinte foarte frumoase. Era un om absolut admirabil. Dintre toți cei trei, fără îndoială că ea era omul cel mai normal și în același timp o fată foarte inteligentă, foarte capabilă, era matematician și ne-am înțeles foarte bine. Ciudat, nu știu cum să spun, dar toți cei trei copii erau bine educați, chiar și Nicu. L-am cunoscut pe Nicu atunci, cu el am stat de vorbă mai mult, pe Valentin nu îl cunoscusem pentru că al meu cumnat, fratele soției mele, fusese la studii împreună cu ei.

Mircea Oprean: Cumnatul lui, al lui Petre Roman?

Adrian Artene: Da! (…) A pus lucrurile la punct și nu a lăsat loc de speculații.

Mircea Oprean, despre prietenia dintre Zoia și Petre Roman

Mircea Oprean: Deci, ei s-au cunoscut la nunta Aurorei Mizil. Aurora Mizil era una dintre fetele lui Mizil, fata înfiată, dar care s-a căsătorit cu Adrian Gheorghe, un inginer de la Politehnică, de la Energetică. Petre Roman era tot la Energetică, la catedra de Hidraulică. Și evident că erau prieteni. Atunci el a venit la nunta asta, mi se pare că el a fost și nașul, dacă nu mă înșel. În orice caz, a fost la nunta asta, care fiind la Mizil, evident că au fost toți: Nicu, Zoia și toată lumea. Așa a cunoscut-o el pe Zoia. Adică direct, că altfel, din familie, se cunoșteau. Și sigur că lui i-ar fi stat nasul la… dar la faptul că au schimbat niște scrisori și s-au plimbat în parc, nimic mai mult!

Adrian Artene: Mărturisea același lucru, că s-au plimbat prin parc și atât.

Mircea Oprean: Cinste lui că au făcut această mărturisire, dar trebuia să o facă la momentul potrivit. Nu după ce… a fost ponegrită în fel și chip. Putea să spună: „Domnule, m-am plimbat cu Zoia, dar n-am mâncat salam cu soia.

