Adevărul despre operațiile estetice ale Danielei Gyorfi! Ce se întâmplă, de fapt, cu fața ei

Foarte multă lume crede că artista a făcut până acum multe operații estetice, mai ales la nivelul feței. Adevărul din spatele acestor schimbări este însă altul!

Daniela Györfi e bănuită de mai mult timp că și-a modificat trăsăturile feței, mai ales că se știe faptul că ea a mai apelat la chirurgul estetician și pentru îmbunătățiri la nivelul bustului.

Cântăreața de 50 de ani neagă însă că i-ar fi permis medicului să-i pună bisturiul pe față.

Deși a fost prima vedetă din România care și-a mărit sânii cu implanturi de silicon, Daniela a negat mereu că medicul estetician i-ar fi făcut vreo intervenție chirurgicală la nivelul feței, asumându-și doar cele trei operații de la nivelul bustului.

„Vârsta este doar un număr, din punctul meu de vedere. Contează foarte mult cum te simți. Contează și viața pe care o ai, de zi cu zi. Poate că la mine contează și că nu fumez, pentru că nu am fumat niciodată. Fac și niște tratamente de întreținere. Nu am operații, așa cum se spune, fac niște tratamente faciale și asta contează”, a declarat cântăreața pentru Libertatea.

Cât despre siluetă, Daniela spune că și-o păstrează prin disciplină alimentară.

„Mai mănânc niște cartofi prăjiți, îmi mai plac niște clătite, că o viață am! Nu sunt chiar așa de strictă. Niciodată nu am fost strictă. Când am văzut că am un kilogram în plus, m-am redresat. Eu cred că secretul constă în echilibru. Și să-ți vând un pont: la 50 de ani, nu contează să fii foarte slabă sau să-ți dorești niște dimensiuni pe care s-ar putea să nu le mai poți obține, uită-te la Beyoncé, la Jennifer Lopez, nu sunt silfide, dar arată foarte bine! Important este să fii sănătos și să ai un corp armonios”, crede vedeta.