Spre bucuria tuturor celor care îl iubesc, Cătălin Botezatu se reface după operația foarte grea de extirpare a unei tumori. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, celebrul designer a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut, dar și despre starea lui actuală de sănătate și despre planurile pe care le are pentru viitorul apropiat.

După ce a fost depistat cu o boală foarte gravă, Bote a fost operat cu succes, iar acum starea lui se îmbunătățește văzând cu ochii. Creatorul de modă poate spune cu mâna pe inimă că este un om iubit de Dumnezeu!

Momente de cumpănă!

În urmă cu câteva săptămâni, Cătălin Botezatu a fost internat într-un spital din Istanbul, acolo unde o echipă de medici s-a chinuit timp de șase ore să-i elimine o tumoră care-i punea viața în pericol. Intervenția chirugicală a fost declarată un real succes, însă recuperarea este destul de anevoioasă, pentru că Bote a avut de îndurat momente de-a dreptul cumplite. Cu toate acestea, celebrul designer se reface încet, dar sigur după toată această perioadă mai puțin fastă.

Renumitul creator de modă a vorbit, în exclusivitate, pentru site-ul nr.1 din România, la scurt timp după ce s-a întors din Turcia, acolo unde medicii l-au supus unor noi analize de sânge.

„Sunt OK, dar mă sperie durerile. Abia m-am întors din Turcia. Am fost să îmi scoată capsele și bandajele și am fost supus și unor analize de sânge care au ieșit bine. Doctorii mi-au spus că totul decurge bine. Având în vedere că au fost mai multe operații destul de complicate, recuperarea necesită mai mult timp și e mult mai drastică. Trebuie să se sudeze mușchii. Sunt un războinic și un învingător și cu siguranță o să trec cu bine peste această perioadă.

Le mulțumesc domnilor prof. dr. Taner Orug și Unal Sabanci. (…) M-am întors la muncă. Am început să merg la atelier și să îmi onorez contractele. Țin să îi anunț pe toți că în următoarea perioadă o să fiu prezent la toate evenimentele la care am fost invitat”, a declarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

“Nu s-a pus problema să plec de la Kanal D”

Mai mult decât atât, celebrul creator de modă a ținut să infirme zvonurile apărute conform cărora producătorii show-ului "Bravo, ai stil!" caută să-l înlocuiască.

”Despre speculațiile din ultima vreme legate de plecarea mea de la «Bravo, ai stil!», țin să menționez că nu s-a pus problema să plec de la Kanal D. Televiziunea este a doua casă. Nimeni nu m-a întrebat și nici nu am avut vreo discuție pe acestă temă”, ne-a mai mărturisit celebrul designer.

Cătălin Botezatu, sfaturi pentru cei care se confruntă cu probleme de sănătate!

”Este foarte important ca oamenii să apeleze la consilierii medicali internaționali pentru că nu-i costă nimic, iar aceștia îi pot îndruma către unitățile medicale din străinătate, acolo unde își pot rezolva problemele de sănătate. Grație consilierului meu personal, Eva Pavel, am ajuns ca analizele mele să fie trimise în toată lumea și am avut mai multe opinii și în final am ajuns la o clinică de renume, unde mi-am rezolvat problemele”, a mai spus Cătălin Botezatu.