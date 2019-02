Adevărul despre ultima demisie din grupul parlamentar al PSD: ”Deputatul mut” cere funcţii pentru apropiaţi ca să nu plece din partid

Fost şef al TNL Giurgiu până în 2012, ambiţios, dar fără rezultate politice notabile, Alexandru Andrei s-a făcut remarcat la nivel național doar după ce, luni, şi-a dat demisia din grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputaţilor. Până acum, se mai vorbise o singură dată despre el la televiziunile centrale, ca despre ”deputatul mut”, renumit fiind pentru cele trei minute de vorbit în Parlament în cei doi ani de deputăţie.(CITEȘTE ȘI: ”PRINȚESICA” UNUIA DIN CEI MAI BOGAȚI ROMÂNI A PRIMIT CADOU UN FERRARI LA MAJORAT, DAR S-A ABONAT LA… TAXI!)

Cumva "deputatul mut" era cunoscut pentru așa-zisele trădări. Nu scăpase niciunul dintre seniorii care l-au promovat, ultimul fiind preşedintele PSD Giurgiu, Niculae Bădălău.În trecut, Alexandru Andrei s-a lepădat, fără vreo remuşcare, de partidul care l-a lansat oficial şi care i-a deschis drumuri nebănuite către afaceri cu cântec, adică de PNL. Acum, după șase ani de social-democraţie, politicianul anunţă că îi cam miroase şi PSD-ul. Colegii de partid susțin că de fapt Alexandru Andrei îi dă un semnal scurt lui Liviu Dragnea şi, deocamdată, pleacă doar din grupul parlamentar PSD din Camera Deputaţilor, devenind deputat neafiliat.

Nu-şi dă demisia şi din partid, deşi critică oficial PSD mai ceva decât adversarii politici. Lucru ce vine să confirme sursele politice care transmit că, în realitate, deputatul ar vrea doar să îi arate pisica lui Dragnea și că, în schimbul votului său din Parlament pro PSD-ALDE, cere câteva mici aranjamente. Surse din PSD arată că Alexandru Andrei vrea să "aibă" şeful de la Finanţe şi subprefectul de Giurgiu. Asta, după ce s-a asigurat că şeful Poliţiei Judeţene este un apropiat dintre ai săi.

Aceleași surse declară că nu e prima oară când trece la "negocieri". Pentru că, nici bine intrat în PSD, el ar fi bătut cu pumnul în masă să fie pus şef la OSIM și, totodată, a cerut funcţii importante în aceeaşi instituţie, dar şi la APIA, pentru cei supuşi lui.

Revenind la motivele declarate de către "deputatul mut" cu privire la demisia din grupul PSD, colegii lui cred că ce n-o să spună Alexandru Andrei se referă la toate iţele trase în spatele lui Bădălău. De asemenea, n-o să vorbească şi despre încercarea lui de a-l "detrona" pe şeful PSD Giurgiu, başca despre boicotarea alegerilor interne din toamna anului trecut. În plus, Andrei n-a mai participat la nicio şedinţă a partidului, de luni bune, dar încearcă să inducă ideea că, de fapt, el este cel marginalizat, nu că s-ar fi autoizolat.