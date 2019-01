Adi Minune a apărut din nou la TV, după o absență îndelungată! Să vezi cum a ajuns să arate acum manelistul

Celebrul manelist Adi Minune nu a mai apărut timpă de un an și jumătate pe micile ecrane, iar fanii săi așteptau cu sufletul la gură o nouă revedere. Surpriza a fost cu atât mai mare la apariția lui Adi, iar vedeta a transmis că a dorit să petreacă mult mai mult timp cu familia lui.

Vârsta de 45 de ani l-a pus, oarecum, pe gânduri pe Adi Minune, iar concluzia pe care a tras-o a fost aceea că este nevoie de mai mult timp pe care să îl petreacă alături de familia sa. A fost în vacanță, s-a bucurat de soare și de liniște și, așa cum spune, a profitat la maximum de fiecare zi, fiindcă muzica… pretinde sacrificii foarte mari.

„Am vrut să mă bucur de mine, de familia mea. Când treci de o vârstă. Am 45 de ani. Vreau să trăiesc pentru mine şi pentru familia mea. Voiam să mă descopăr, să văd ce pot să fac ca ai mei copii să se bucure de prezenţa mea. Am stat mai mult în vacanţă. M-am bucurat de soare. Am vrut să fac ce îmi doresc, meseria nu îmi permite nici măcar să fiu bolnav. Nu ştii când se face întuneric în viaţă”, a spus Adi Minune la Teo Show.

Adrian Minune… se pensează! Și recunoaște că ideea i-a venit după ce a început să îmbătrânescă

Adrian Minune a venit însoţit de un bun prieten: Maher, cel care îl tunde şi îl epilează. „Îl pensez în două minute”, a precizat Maher când a început să îl penseze cu aţa.

„Clientul se răsfaţă la bătrâneţe. La 20 de ani nu mă epilam, nu mă pensam!”, a explicat Adrian Minune.

Adi Minune se tunde cu foc la Maher, singurul din România care are o astfel de tehnică.„La început m-am speriat. Ştiam că părul ia repede foc. Sora bunicii mele a murit după ce i-a luat foc părul! Mă gândeam la sora lu’ mamaie când a început să mă tundă aşa”, a mai spus Adrian Minune.