Adina Buzatu a răbufnit după ce Radu Miruță a purtat o pereche de blugi în delegația oficială de la Berlin: ”Lipsă de respect!”

Radu Miruță a atras atenția cu cea mai recentă apariție publică. Ministrul Apărării a plecat într-o delegație oficială la Berlin alături de Ilie Bolojan și de șeful Cancelariei Primului Ministru, Mihai Jurca. Adina Buzatu a analizat vestimentația și a oferit un verdict. Află în articol ce a spus.

Adina Buzatu a analizat atent imaginile cu delegația oficială a României din Germania și a avut multe de spus despre alegerea controversată a lui Radu Miruță: o pereche de blugi și o cămaşă fără cravată, descheiată la nasturele de sus.

Adina Buzatu a răbufnit

Pentru Gândul, celebra creatoare de modă a spus că oficialii prezenți nu se reprezintă doar pe ei, ci și țara din care provin. Astfel, vestimentația trebuie

„Reprezentarea într-o delegație guvernamentală nu este un act personal și nici unul de partid. Este o reprezentare de stat. În astfel de contexte, persoana aflată la masă nu se reprezintă pe sine, nici stilul propriu, ci o țară întreagă. De aceea, ținuta nu este un detaliu secundar, ci parte din limbajul oficial al întâlnirii. La nivel internațional, eticheta pentru întâlniri guvernamentale este clară și relativ uniformă. Vorbim despre rigoare, coerență și respect pentru interlocutor.

costum bine croit, în culori clasice

cămașă și pantofi formali

o imagine care transmite seriozitate, stabilitate și profesionalism”, a început stilista.

Adina Buzatu a spus că a înțeles ideea de bază a lui Radu Miruță, cea de a avea un look relaxat, dar alegerea lui nu a fost deloc potrivită pentru contextul în care se afla.

„Jeansii, indiferent cât de corect ar fi integrați într-un context casual, își au originea în vestimentația de lucru și rămân, prin definiție, o piesă informală. Înțeleg dorința de a părea relaxat, accesibil sau aliniat unui discurs mai progresist, însă într-un cadru oficial, această relaxare poate fi ușor interpretată ca neglijență. În diplomație și în relațiile externe, forma susține fondul. O ținută adecvată este o formă de respect față de propria funcție și față de cei pe care îi întâlnești. Nu este despre rigiditate sau conservatorism, ci despre asumarea responsabilității de a reprezenta corect nivelul și standardul unei țări”, mai spune Adina Buzatu.

