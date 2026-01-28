Acasă » Știri » Pensionara de 92 de ani care merge zilnic la serviciu: „Trebuie să plătesc chiria, rata la mașină”

De: Denisa Iordache 28/01/2026 | 18:38
O pensionară în vârstă de 92 de ani muncește cu un program normal într-un magazin de haine, pentru că pensia nu reușește să îi acopere cheltuielile necesare. Povestea femeii a devenit rapid virală.

Este vorba despre Muriel Connick, o pensionară din Florida care lucrează la un magazin Burlington din Pompano Beach. Femeia face zilnic 15 minute până la locul de muncă și reușește să muncească în ciuda vârstei înaintate pe care o are.

Muriel aranjează hainele pe rafturi, pentru a reuși să își plătească chiria, rata la mașină, asigurarwa, telefonul și celelalte necesare.

„Este chiria, este rata la mașină, asigurarea, telefonul, electricitatea și cablul”, a spus ea într-un interviu acordat postului local WSVN.

Povestea ei a devenit cunoscută, după ce o clientă a remarcat-o și a fost uimită de faptul că femeia muncește la vârsta ei. Impresionată de povestea ei tristă, April Steele a vorbit pe Facebook despre situația lui Muriel.

„Mi s-a strâns inima. M-am întrebat: de ce lucrează o femeie de 92 de ani? Mi s-a părut de necrezut”, a povestit Stelee.

Povestea femeii a luat o întorsătură totală, după ce April Steele a lansat o strângere de fonduri a ajuta-o pe Muriel.

Banii strânși vor ajuta la reparația casei lui Muriel și la traiul acesteia de zi cu zi, pentru a reuși să renunțe la muncă.

„Am fost foarte surprinsă. Nu știam că va face toate acestea. Credeam că o să-mi dea doar o felicitare și să-mi spună: Asta e ca să te ajute. Le mulțumesc din suflet”, a spus Muriel.

Muriel este apreciată de toți cei care i-au aflat povestea, dar și de colegii ei care spun că muncește chiar mai mult decât alții.

„Vine la muncă în fiecare zi și muncește mai mult decât mulți alții”, a spus colegul femeii.

×