Stela Enache recunoaște că e se descurcă tot mai greu cu pensia, după ce prețurile au crescut și impozitele s-au majorat: „E haos”

Stela Enache recunoaște că după o viață petrecută pe scenă are o pensie modestă. Solista are convingerea că alta ar fi fost situația dacă trăia în străinătate, deoarece ar fi putut să obțină câștiguri substanțiale doar din câteva piese.

Stela Enache susține că a ales să nu se intereseze pentru moment cât i-a venit impozitul la casă, deoarece așteaptă să vadă ce hotărâri se vor mai lua. Artista admite că e tot mai greu, după ce prețurile la mâncare s-au majorat și impozitele aui crescut. Cu toate astea, încearcă să urce pe scenă cu aceeași energie.

„În România nimeni nu are o pensie pe măsura celebrității, în alte țări puteai fi bogat din câteva piese, aici nu este deloc așa. Pensia este modestă, dar asta e, mergem înainte. E tot mai greu, s-au majorat prețurile la mâncare, au crescut și impozitele.

Nici nu m-am interesat cât e noul impozit pe casă, îi mai las un pic, văd că încă e haos. Aștept să se dumirească și ei, aștept să văd ce hotărâri vor mai lua, că multora le-au venit niște sume imense, din greșeală”, a spus Stela Enache pentru Click.

Cum se menține Stela Enache în formă

Stela Enache arată spectaculos la 76 de ani, vârstă pe care a împlinit-o pe 24 ianuarie. Artista recunoaște că nu se dă în vânt după dulciuri și, în general, are grijă ce mănâncă. Stela Enache evită pâinea și zahărul, iar murăturile sunt preferatele ei. În plus, mișcarea joacă un rol important în viața Stelei Enache

„Mă simt foarte bine, la 76 de ani, am energie, cânt, sunt pe scenă, la evenimente. Sunt, ce-i drept, atentă și la alimentație, evit produsele de panificație, mai ales pâinea, dar și zahărul. De mică nu mi-au plăcut dulciurile, nu știu dacă, în toată viața, am mâncat, în total, câteva bucățele de ciocolată.

Prefer să mănânc mai degrabă un castravete murat, decât o prăjitură, îmi plac și gogonelele. În plus, fac mișcare, merg mult pe jos, mă plimb adesea prin oraș. Merg și la concerte, deci nu stau pe loc, sunt încă activă, chiar dacă sunt pensionară, în acte”, mai spune Stela Enache.

