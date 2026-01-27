Acasă » Știri » Cum vede Anastasia Petre participarea soțului ei la Survivor: „Îl afectează”

Cum vede Anastasia Petre participarea soțului ei la Survivor: „Îl afectează”

Anastasia Petre recunoaște că îi e tot mai greu fără soțul ei, Adrian Petre, care în aceste zile se află la Survivor 2026. Bruneta are convingerea că partenerul ei de viață duce lipsa fetiței lor, el fiind un tată extrem de implicat.

Fostul fotbalist de la FCSB a pierdut, alături de echipa din care face parte, câteva meciuri la Survivor 2026. El speră, însă, că, într-un final, victoria va fi de partea lor. Adrian Petre are 27 de ani și o forță fizică de remercat în competiție. Fotbalistul și Anastasia s-au căsătorit în septembrie 2024 și au împreună un copil. Este vorba despre o fetiță pe nume Ariana.

„Cred că o să-i fie foarte greu fără ea (n.r. fără bebelușă). Cred că fără mine e mai ok, dar fără ea cred că o să fie foarte greu, pentru că și-a dorit foarte mult acest copil, a fost planificat și este și un tată foarte implicat. Adică, au fost cele două luni când era acasă și, cu siguranță, îi va duce dorul foarte mult“, a declarat soția lui Adrian Petre, la o emisiune TV.

Anastasia Petre, despre participarea soțului ei la Survivor

Anastasia Petre susține că soțul ei și-a dorit mult să meargă la Survivor și are mare încredere în puterea lui de a depăși toate obstacolele ivite. Miza emisiunii este trofeul și premiul de 100.000 de euro.

„Și-a dorit foarte mult să meargă și sunt sigură că se va adapta (…) Cred că-l văd puțin supărat când pierde jocul și asta cu siguranță îl afectează“, a mai spus Anastasia.

Ce probleme de sănătate are Adrian Petre

Fotbalistul s-a luptat în ultimii ani cu probleme de sănătate. El suferă de trei hernii la coloană, dar a reușit să lase totul în urmă și să se mobilizeze.

„Mă simt bine, am o echipă ok, un grup bun. Antrenorul mă înțelege, cei de acolo știu prin ce am trecut și prin ce trec în continuare. Am acea problemă cu accidentarea, de vreo 4 ani am această problemă.

Acum 2-3 săptămâni am fost la un RMN și am aflat că am trei hernii la coloană. Până acum aveam una… Trebuie să le țin în frâu și e cam greu. Când faci sport de performanță e greu. Eu asta nu am putut să fac în ultimii ani, să țin pasul cu pregătirile și cu intensitatea”, a declarat fotbalistul.

