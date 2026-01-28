ANAF a făcut anunțul. Pe cine va controla în perioada următoare

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îşi concentrează controalele pe discrepanţele dintre averile afişate şi veniturile declarate, nu pe legăturile de rudenie ale contribuabililor, potrivit poziţiei prezentate recent de conducerea instituţiei în cadrul unui eveniment de specialitate dedicat fiscalităţii. Reprezentanţii Fiscului au subliniat că selecţia persoanelor supuse verificărilor se face exclusiv pe baza analizelor de risc, care indică diferenţe semnificative între nivelul de trai şi veniturile raportate oficial.

În spaţiul public au circulat în ultima perioadă informaţii potrivit cărora ANAF ar iniţia controale doar pentru că o persoană este rudă cu alta aflată în atenţia autorităţilor. Conducerea instituţiei a respins ferm această idee, explicând că verificările vizează doar contribuabilii care nu pot justifica legal provenienţa bunurilor sau a cheltuielilor realizate. Accentul este pus pe cazurile în care există indicii clare de venituri nedeclarate, nu pe relaţiile familiale ale celor verificaţi.

Ce va urmări ANAF

Fiscul urmăreşte în special situaţiile în care persoane cu venituri oficiale inexistente sau foarte mici realizează achiziţii de mare valoare, precum locuinţe scumpe, autoturisme de lux sau bunuri exclusiviste. Astfel de tranzacţii sunt considerate semnale de alarmă în sistemele de analiză, mai ales atunci când sunt asociate cu expunere publică în mediul online şi cu lipsa oricăror surse de venit declarate. În aceste cazuri, ANAF declanşează proceduri de verificare a situaţiei fiscale personale pentru a stabili dacă impozitele datorate au fost achitate.

„Am văzut acum în spaţiu public o nebunie generală că ANAF-ul te controlează dacă ai rude. Nu, nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva. O persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate, respectiv rezultă că are o avere mult superioară veniturilor declarate, o persoană care îşi face achiziţii de casă de 500.000 de euro, ceasuri de 130.000 de euro, face tutoriale şi ne spune cât e de bogat şi are zero venituri, va fi vizat în următoarea perioadă, în fiecare clipă, de ANAF. Faptul că el alege să declare că i-a dat bunica…. Am constatat că toată lumea are o bunică, n-aş vrea să spun cum o cheamă, că a mai fost una”, a transmis Adrian Nica.

Un capitol important îl reprezintă activităţile desfăşurate pe platforme digitale, inclusiv cele destinate adulţilor, unde s-au identificat încasări de ordinul zecilor de milioane de lei anual, fără ca respectivele venituri să fie raportate către autorităţile fiscale. Conform datelor analizate de ANAF, există un număr semnificativ de persoane care obţin câştiguri consistente din astfel de activităţi, însă nu figurează cu venituri declarate. Aceste situaţii se află în prezent în atenţia inspectorilor fiscali, fiind considerate zone cu risc ridicat de evaziune.

De asemenea, autorităţile fiscale au observat diverse mecanisme prin care unii contribuabili încearcă să evite plata taxelor, inclusiv transferul formal al bunurilor pe numele unor persoane în vârstă sau cu venituri mici, urmat de răscumpărarea acestora la valori mult sub cele reale. Astfel de practici sunt analizate atent, iar atunci când se constată lipsa unei justificări economice reale, sunt iniţiate verificări suplimentare. Reprezentanţii ANAF au precizat că, în cazul în care un contribuabil încearcă să explice provenienţa averii prin implicarea unor rude, autorităţile pot extinde analiza şi asupra acestor tranzacţii, strict în măsura în care este necesar pentru clarificarea situaţiei fiscale.

