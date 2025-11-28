Adina Buzatu e J.Lo de România: „Mă pregătesc intens pentru nuntă” | EXCLUSIV

Adina Buzatu se pregătește de nuntă! Și asta pentru că fiica ei, Sara, și-a găsit jumătatea și, după o relație de câțiva ani, cererea în căsătorie a avut loc și planurile sunt făcute. Stilista va deveni soacră mică în toamna lui 2026 și trebuie să se conformeze noului statut. Mai mult, viitorul ginere a complimentat-o, cucerind-o definitiv. Tânărul s-a implicat în afacerea familiei. CANCAN.RO are toate detaliile.

Stilista este fericită că fata ei, Sara și-a ales un soț pe măsură. Și mai ales, în cei 7 ani de când sunt împreună, îndrăgostiții nu au avut vreo ceartă notabilă. În plus, tânărul are un comportament exemplar și chiar a reușit să o cucerească pe viitoarea soacră.

Adina Buzatu: “Îți dau mâna fiicei mele imediat”

Totul a pornit de la gradul de rudenie pe care stilista îl va avea după nuntă. Adina ne-a relatat discuția dintre ei în momentul în care tânărul i-a spus intențiile, dezvăluindu-i planul.

“Mă pregătesc pentru nunta Sarei. Voi fi soacră, nu sună așa bine, dar e drăguț. Mă bucură foarte tare faptul că va fi această nuntă la modul că sunt atât de frumoși împreună, se înțeleg atât de bine și cumva Luca și familia lui parcă sunt parte integrată din familia noastră. Apropo de soacră, dacă vreți să râdeți, Luca îmi zicea că nu poate să-mi spună “soacră”. Nu-i nimic, îmi spui “mother-in-law”. Și îmi zice: “Nu, mai bine îți spun JLo”. Îți dau mâna fiicei mele imediat. Asta a fost cu ce m-a cucerit și am zis: da, îți dau mâna fiicei mele fără nicio problemă”, a povestit amuzată, pentru CANCAN.RO, Adina Buzatu.

Adina Buzatu: “A venit apoi cu soluția gata, mi-a pus tot în față”

Recent, stilista a făcut un rebranding al afacerii sale cu haine, dând o nouă direcție, schimbare strategică fiind necesară după 20 de ani de activitate. Ei bine, stilista a făcut acest pas la sfatul viitorului ginere.

“Luca locuiește la Londra. Face branding acolo pentru o agenție mare și acest proiect a fost dublă bucurie pentru el. Sigur, laureat acolo a trei premii europene, foarte apreciat, dar totuși e prima colaborare în România și de aceea spun dubla bucurie, o dată că lucra cu mine și cu Sara, dar în al doilea rând că este prima dată când are un proiect în România. El mi-a zis că este nevoie de un rebranding și i-am zis că are dreptate. Moment în care s-a apucat de lucru, eu n-am știut și a venit apoi cu soluția gata, mi-a pus tot în față, lucru la care el a muncit luni de zile efectiv și da, într-adevăr mi-a plăcut foarte mult. M-a impresionat, este un profesionist desăvârșit și cumva am văzut cealaltă latură a lui, pentru că eu nu-l cunoscusem în mediul de muncă”, ne-a spus ea despre implicarea ginerului în afacerea familiei.

