Adio, Asia Express?! Acesta este ULTIMUL sezon al show-ului de la Antena 1? + Ce zic audiențele

Noul sezon Asia Express este în plină desfășurare. Echipele de curajoși au parcurs deja prima etapă din Drumul Eroilor și au ajuns acum în Vietnam, țara în care a început pentru prima dată aventura Asia Express. Ei bine, există numeroase speculații care sugerează că acest sezon o să fie și ultimul. Care ar fi motivele pentru care telespectatorii cred că își vor lua adio de la Asia Express?

Prima etapă din Drumul Eroilor s-a încheiat, iar concurenții au ajuns în această săptămână în următoare țară de pe traseu, în Vietnam. Prima oprire din această țară a fost în Halong Bay, loc emblematic pentru istoria Asia Express, căci aici a început primul sezon al show-ului. Ei bine, faptul că echipele au fost duse în exact același loc unde a început primul sezon i-a făcut pe mulți telespectatori să se gândească la final: că „cercul” se va închide și că acesta este, de fapt, ultimul sezon Asia Express.

Acesta este ULTIMUL sezon al show-ului de la Antena 1?

Așa cum spuneam, echipele acestui sezon au ajuns în drumul lor fix în locul unde a început primul sezon Asia Express. Astfel, mulți s-au gândit că producătorii se pregătesc de finalul show-ului și au vrut să închidă totul acolo unde au început. Speculațiile legate de ultimul sezon Asia Express au apărut imediat și s-au dezvoltat rapid.

Însă, realitatea este că producătorii nu ar avea niciun motiv să încheie proiectul Asia Express, cel puțin dacă privim audiențele. Acest sezon pare că a prins la public și se bucură de cifre foarte bune, așa că „Asia Express continuă”, cel mai probabil, după cum spune Irina Fodor în fiecare ediție.

Concret, audiențele sezonului actul sunt peste cele ale sezonului trecut. Episoadele de la începutul sezonului 2024 au avut, în medie, 5.9 rating, în timp ce cele din 2025 au 6.0 rating. De asemenea, episoadele de „mijloc” sunt și ele în favoarea sezonului în curs. De exemplu, episodul din 22 septembrie 2025 are 6,0 rating / 21,6% share pe publicul comercial urban 21-54. Un episod reprezentativ din 2024 (de mijloc) a atins 5,5 rating / 21,8% share pe segment comercial.

În concluzie, audiențele sezonului în curs sunt foarte mari, superioare chiar sezonului trecut, ceea ce înseamnă, cu o probabilitate de 99%, ca Asia Express nu se termină și ca va mai exista cel puțin încă un sezon.

