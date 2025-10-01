Acasă » Știri » Calina, amenințări cu moartea după Asia Express! Catinca Zilahy a dezvăluit prin ce trece fiica sa: „Lucrurile au mers până acolo”

De: Alina Drăgan 01/10/2025 | 12:09
Calina, amenințată cu moartea după Asia Express /Foto: Captură video
Catinca Zilahy și Calina au format prima echipă care a părăsit competiția Asia Express. Cele două concurente nu au avut parte de o experiență prea plăcută, iar de-a lungul probelor au avut numeroase nemulțumiri, cărora nu au ezitat să le dea glas. Ei bine, comportamentul lor a fost aspru judecat de către telespectatori, iar unii dintre ei au fost destul de duri, Calina primind chiar amenințări cu moartea.

Echipa formată din Calina și Catinca a fost prima care a părăsit Asia Express. Cele două au fost eliminate după ce au refuzat să ducă la bun sfârșit ultima misiune din cursa pentru ultima șansă– aceea de a aduce o lumânare aprinsă. Mai mult, la careul final, cel două au izbucnit și au dat glas tuturor nemulțumirilor pe le-au avut.

Calina, amenințată cu moartea

Calina și Catinca au fost eliminate, după ce au refuzat să facă proba finală a cursei pentru ultima șansă. Însă, încă de la începutul emisiunii, cele două s-au plâns de condițiile dure la care au fost supuse. Nervoase la maximum, ele au venit pregătite la final să își verse nemulțumirile în fața Irinei Fodor și nu s-au abținut deloc.

Calina s-a arătat cât se poate de deranjată de tot ce a trăit în cadrul competiției, iar la final a ținut un discurs lung despre toate nemulțumirile ei. Ei bine, comportamentul tinerei nu a rămas nesancționat. Mulți dintre telespectatori le-au criticat pe cele două, iar unii dintre ei se pare că au fost extremi de duri.

Calina, amenințată cu moartea /Foto: Captură Antena 1

Recent, Catinca a fost invitată în cadrul emisiunii lui Dan Capatos, acolo unde a admis că a primit mult hate după ce imaginile cu ea și fiica ei au fost difuzate. Aceasta nu s-a lăsat afectată de criticile primite, însă nu la fel s-a întâmplat și cu Calina.

Tânără a primit mesaje forte dure, din care nu au lipsit jignirile. Mai mult, Catinca a mai dezvăluit că fiica sa chiar a fost amenințată cu moartea.

„Eu cu hate-ul din online nu am absolut nicio problemă. Asta e lumea în care trăim (…) N-a avut niciun impact foarte serios.

Acum, sunt sigură că pe Calina a afectat-o un pic mai mult pentru că tocmai cei care i-au criticat comportamentul au avut același gen de comportament, dacă nu mai rău ca ea. I-au trimis tot felul de mesaje, de la jigniri, la supoziții, la amenințări cu moartea. Lucrurile au mers până acolo”, a declarat Catinca Zilahy, la Un Show Păcătos.

