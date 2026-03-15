Adio, BBL, silicoane și buze voluminoase! Tot mai multe femei aleg să renunțe la aceste proceduri. Care este motivul?

În ultimul deceniu, buzele voluminoase, obrajii plini și formele exagerate au devenit normă în cabinetele de estetică. Acum însă, valul pare să se întoarcă. Tot mai multe persoane care au apelat la fillere, implanturi sau liftinguri solicită proceduri de reversie. Idealul s-a schimbat: din „plin și opulent” în „natural și proporționat”. Dar a da timpul înapoi în estetică nu este nici simplu, nici rapid, nici ieftin.

Clinici de dermatologie, med spa-uri și chirurgi plasticieni confirmă tendința: aspectul umflat, hiper-volumizat, specific ultimilor ani, nu mai este la modă. Dacă revenirea la culoarea naturală a părului se face într-o singură ședință la salon, „dezumflarea” feței sau a corpului presupune mai multe intervenții, costuri mari și, uneori, dezamăgiri.

Trendul estetic al anului 2026: fără fillere

Printre celebritățile care au vorbit deschis despre renunțarea la intervenții se numără Victoria Beckham, care și-a scos implanturile mamare, dar și Kylie Jenner și Courteney Cox, care au recunoscut că și-au dizolvat fillerele dermice. Ideea din spate este simplă: dorința de a regăsi structura naturală a feței sau, cel puțin, un aspect mai puțin artificial.

Potrivit Vanity Fair, dermatologul american Muneeb Shah, cunoscut pe TikTok drept DermDoctor, spune că fillerul este procedura cel mai des „anulată” în prezent. Totuși, simpla dizolvare nu readuce automat fața la forma inițială.

Pielea, după ani de volum adăugat artificial, se poate comporta ca un balon dezumflat: apar laxitatea, textura creponată și ridurile accentuate. În aceste cazuri, medicii recomandă proceduri de stimulare a colagenului, precum microneedlingul cu radiofrecvență (de tip Morpheus8), pentru a reda fermitatea pielii.

Există și situații în care pacientele sunt surprinse de propria reflecție după dizolvare. O femeie care își dorea să își vadă din nou structura osoasă naturală a realizat, în schimb, cât de mult a îmbătrânit între timp. Rezultatul? A optat pentru un lifting facial discret. Paradoxal, unele femei mai tinere aleg acum să evite fillerele tocmai pentru a nu complica eventuale intervenții chirurgicale viitoare.

Silicoanele nu mai sunt la modă

Tendința se vede și în zona implanturilor mamare. Se caută dimensiuni mai mici sau chiar explantarea completă, uneori combinată cu lifting mamar și transfer de grăsime proprie pentru un rezultat mai natural. Chirurgii observă că sânii foarte mari, considerați cândva un simbol al senzualității, pot deveni inestetici odată cu înaintarea în vârstă sau după fluctuații de greutate.

Un alt factor important este utilizarea pe scară largă a semaglutidei, medicamentul asociat cu pierderea rapidă în greutate. Aceasta poate duce la așa-numita „față Ozempic”, un aspect scobit și lipsit de volum. Combinația dintre implanturi mari și slăbire accelerată poate crea proporții nearmonioase, pe care multe paciente încearcă ulterior să le corecteze.

BBL, o intervenție greu de „reparat”

Cea mai dificilă procedură de inversat rămâne augmentarea fesieră, în special Brazilian Butt Lift (BBL). Îndepărtarea grăsimii injectate implică riscuri serioase: afectare nervoasă, asimetrie sau laxitate cutanată. Procesul este complex și adesea necesită mai multe intervenții.

Specialiștii spun că cea mai sigură metodă de a evita o procedură de „reparare” este reflecția atentă înainte de prima intervenție. Trendurile se schimbă, iar corpul nu este un accesoriu care poate fi înlocuit ușor. În estetică, ca și în viață, prudența rămâne cea mai bună strategie.

