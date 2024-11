Adrian Doroftei, uimit de participarea vărului la Insula Iubirii: „Nu m-aș fi așteptat…”. Cine este nepotul ”secret” al marelui campion mondial

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, Adrian, vorbește despre legătura neștiută pe care o are cu unul dintre concurenții de la Insula Iubirii! Nu veți ghici niciodată cine este nepotul ”secret” al marelui campion mondial! A văzut o țară întreagă ce făcea… sub plapumă! 😬

Adrian, fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, povestește de ce întreaga familie a renunțat la viața din Canada și s-a întors acasă, ce stil de viață duceau peste Ocean, dar și ce business-uri vor avea în Capitală. Asta nu e tot, însă! Tânărul antreprenor aruncă bomba cu privire la… Insula Iubirii! 🏝️❤️

”Mare parte din prietenii mei s-au uitat, chiar și cei la care nu te-ai fi așteptat, pentru că te scoate din zona de confort și te pune în circumstanța de a vedea niște oameni și niște interacțiuni pe care nu ai avea șansa să le vezi în altă parte. Este foarte interesant ca experiment social!”, explică Adrian, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

Citeste si: Adevăratul motiv pentru care Leonard Doroftei a părăsit România și s-a mutat în Canada. Ireal prin ce a trecut: ”M-au vândut!”

Mirarea cea mare abia acum apare! Ce credeți?! Adrian Doroftei este înrudit cu… Dany Boy, fostul iubit al Mariei, care s-a cuplat pe Insulă cu ispita Mădălina. Cam atât de încurcate sunt căile Domnului!

”M-am uitat, pentru că am avut acolo un membru al familiei. Celebrul Dany Boy, da! Nu l-am mai văzut de foarte mult timp! Părinții noștri sunt veri. S-a întâmplat să ne vedem la mai multe evenimente de familia. Nu am știu de participarea lui. Nu m-aș fi așteptat să ajungă acolo, dar i s-a potrivit foarte bine. Și-a descoperit latura de influencer și i se potrivește foarte bine! Este foarte mică lumea!”, adaugă Adrian Doroftei.

Ce spune Adrian despre participarea părinților săi la Power Couple, sora cea mică, studentă la Drept, dar și despre planurile pe care le are de când s-a mutat înapoi în Capitală, descoperiți doar în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, pe care îl puteți vedea AICI.

Vezi și LEONARD DOROFTEI SE ÎNTOARCE! FOSTUL BOXER VREA SĂ REVINĂ ÎN RING: „SUNT ÎNTR-O FORMĂ FIZICĂ EXCELENTĂ”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.