Adrian Mutu, debut cu dreptul pe banca Voluntariului!

FC Voluntari, formație pe care Adrian Mutu a preluat-o după ce Claudiu Niculescu a fost demis, s-a impus cu 1-0 în meciul de la Chiajna cu Concordia din cadrul rundei a VI-a a play-out-ului Ligii I, meci care a consemnat debutul pe banca ilfovenilor a lui Mutu.

Tehnicianul a ținut să-și felicite jucătorii pentru că i-au oferit un debut victorios ca antrenor în Liga I.

„Îi felicit pe băieți pentru atitudinea de care au dat dovadă, au jucat din inimă. Să rămânem cu picioarele pe pământ. Nu am făcut nimic măreț, am luat trei puncte, e prima treaptă. Am avut emoții mari, uneori îmi venea să intru în teren. E altceva acum. Le-am cerut băieților să uite perioada neagră pe care au avut-o. Ion Moldovan m-a debutat atât ca jucător, cât și ca antrenor. Îi urez baftă, sper să facă lucruri bune unde va fi. Vreau să-l felicit și pe Lazăr, am nevoie de astfel de jucători, cu experiență, sunt secunzii mei din teren”, a declarat Adrian Mutu la flash-interviurile de după meci.

Unicul gol al confruntării de la Chiajna dintre Concordia și FC Voluntari a fost marcat de Bălan în minutul 2.

Cu cele trei puncte cucerite la Chiajna, FC Voluntari a urcat pe locul 3 în play-out cu 21 de puncte.

Programul etapei a VI-a play-out

Dinamo București- ACS Poli Timișoara 1-0

Concordia Chiajna- FC Voluntari 0-1

Duminică, 22 aprilie

ora 18:00 Juventus București- Gaz Metan Mediaș

Luni, 23 aprilie

ora18:00 FC Botoșani- Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Clasament play-out

1 Dinamo Bucureşti 6 5 0 1 13-5 35

2 FC Botoşani 5 2 2 1 2-1 28

3 FC Voluntari 6 2 1 3 7-9 21

4 Sepsi Sf. Gheorghe 5 2 3 0 9-6 19

5 Concordia Chiajna 6 1 2 3 5-8 19

6 ACS Poli Timişoara 6 0 2 4 3-7 16

7 Gaz Metan Mediaş 5 2 1 2 6-8 15

8 Juventus Bucureşti 5 2 1 2 4-5 13