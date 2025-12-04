Acasă » Știri » Adrian Mutu n-a avut scăpare. Soacra a prezis tot: “Când am divorțat…”  

De: Veronica Mavrodin 04/12/2025 | 14:07
Adrian Mutu n-a avut scăpare
Adrian Mutu (46 de ani), supranumit „Briliantul” fotbalului românesc, și-a lansat zilele trecute documentarul „Il Fenomeno”, o miniserie în patru episoade, care explorează cariera sa impresionantă, dar și viața personală.  Soția fostului sportiv, Sandra Bachici (32 de ani) a oferit mai multe detalii despre începutul relației lor.

Documentarul despre viața și cariera lui Adrian Mutu oferă o radiografie reală a vieții unui sportiv de top: de la ascensiunea fulminantă, la momentele dificile și căderile spectaculoase. Însă ceea ce a atras atenția fanilor nu este doar cariera lui Mutu, ci și povestea de dragoste cu actuala sa soție, Sandra Bachici. Într-unul dintre episoade, Sandra a dezvăluit un moment surprinzător din viața ei, când mama s-a i-a „prezis” viitorul, doar printr-o simplă privire:

Sandra și Adrian Mutu/ Sursa foto: Instagram

„Eram cu mama în pat, ne uitam la televizor și a apărut Adi. Probabil că ochii mei au cam început să sclipească, într-un fel sau altul. Mama se uită și îmi spune: Așa un bărbat mi-aș dori eu pentru tine. Băiatul ăsta, dacă te-ar cunoaște, s-ar îndrăgosti de tine, te-ar lua de soție și ați face și un copil frumos, cel mai frumos copil de pe tot mapamondul. Și normal că am început să râdem amândouă, dar vezi cum e viața? Cred că era după ce luasem Miss România”, povestește soția lui Adrian Mutu în documentar.

Acest moment a fost pentru Sandra  adevărată premoniție, iar timpul avea să îi dea dreptate: cei doi formează astăzi un cuplu stabil și fericit și au împreună un băiețel, Tiago Adrian Mutu, care are 8 ani.

Mutu, răsfățat de soacră

În urmă cu ceva timp, briliantul povestea, în cadrul unui podcast, că mama Sandrei îl răsfață cu preparate delicioase și că au o relație foarte bună.

”Cu soacra actuală, da, am (n.r.- o relație foarte bună). Cel mai mult îmi place, atunci când gătește, sunt ficățeii, face niște ficăței extraordinari. Nu știu, cred că e rețeta ei”, a spus Adrian Mutu, în cadrul unui podcast.

Briliantul a „ochit-o” de când Sandra avea 15 ani

Cei doi s-au întâlnit pentru prima oară în urmă cu 11 ani, la o cină cu prieteni comuni, însă Mutu a mărturisit că o remarcase pe Sandra încă de pe vremea când aceasta participase la Miss România, în adolescență. La momentul respectiv, Sandra avea aproximativ 15 ani, iar Adrian Mutu era în jur de 30 de ani și căsătorit.

„Eu am văzut-o pe Sandra când era mai mică, când era la Miss România, avea 15 ani, mi-a plăcut de atunci, îmi plăcea de faptul cum arăta, aveam 30 de ani pe vremea aia, eram și însurat. Când am divorțat eu m-am mutat și în România și am avut posibilitatea să o cunosc pe Sandra și m-am bucurat”, declara Adrian Mutu în poscastul lui Bobonete.

A treia căsnicie e cu noroc

Adrian Mutu a mai fost căsătorit de două ori înainte de Sandra: prima dată cu Alexandra Dinu, între 2001 și 2003, căsnicie din care a rezultat un băiat, Mario Mutu, și a doua oară cu Consuelo Matos Gómez , între 2006–2015, alături de care are două fiice, Adriana și Maya.

VEZI ȘI: Afacerea secretă a celui mai valoros fotbalist român! Radu Drăgușin și-a investit salariul de 3 mil € unde nimeni nu se aștepta

