Chiar înainte de premiera de gală a filmului „Klaus și Barroso”, sursele CANCAN.RO au divulgat faptul că Adrian Nartea se află în cărți pentru participarea la America Express. Conjunctura favorabilă a fost de partea noastră și l-am întâlnit pe actor la evenimentul ce a însumat peste o mie de persoane. Evident, subiectul dezbătut sub egida misterului a constat în participarea actorului la show-ul de pe Antena 1.

Au fost analizate, prin urmare, posibilitățile de care Adrian Nartea ar dispune pentru plecare. Alina Ferinceac este, evident, prima variantă, însă există un mic impediment. Cuplul are doi copii și un câine, după cum o recunoaște vedeta. Ar mai fi disponibili și prieteni din lumea actoriei, „listele” fiind deschise pentru completarea postului de pereche a lui Adrian Nartea.

Participarea lui Adrian Nartea la America Express, învăluită în mister, dar „calculată” alături de soție: „Au mai fost cupluri care au plecat și au lăsat copiii acasă!”

CANCAN.RO: Ce pasiuni periculoase ai, în afara de schi?

Adrian Nartea: Actoria poate fi una. La riscuri, tot timpul ai o frică, dar în momentul în care ești stăpân pe ceea ce faci, cât de cât, am mers 20 de ani. Am o coastă ruptă de acum ceva ani buni, am avut o coastă ruptă, se simte. Când am încercat să fac un 360, într-o săritură, am sărit cam prost și am intrat cu genunchiul în coastă. E nasol să ai coastele rupte, pentru că nu poți să tușești, nu poți să râzi, nu poți să faci nimic.

CANCAN.RO: Știu că n-ai avea cum să îmi zici adevărul, dar eu tot te întreb. Dacă ar fi să pleci în vreun show, pe la vreo televiziune mare, cu cine ai pleca în echipă?

Adrian Nartea: E ca întrebarea aceea, cu cine te-ai duce pe o insulă pustie?!

CANCAN.RO: Într-o competiție care a fost câștigată anterior de Laura Giurcanu și Sânziana Negru?!

Adrian Nartea: Aaa, nu știu ce să zic, sincer. E greu să stau să estimez și să propun și să zic. Am câteva persoane în minte, dar e complicat.

CANCAN.RO: Soția ar fi una dintre acele persoane?

Adrian Nartea: Evident că ar fi una dintre persoanele respective. Numai că dacă o luăm și pe soție avem doi copii acasă și un cățel.

CANCAN.RO: Deci nu ai putea să pleci cu soția, dacă ar fi să plecați?

Adrian Nartea: Au mai fost cupluri care au plecat și au lăsat copiii acasă, dar erau puțin mai mari.

CANCAN.RO: Deci n-ar fi soția o variantă?

Adrian Nartea: Și totuși ar fi…

CANCAN.RO: Dintre prietenii actori vezi pe cineva eligibil?

Adrian Nartea: Sunt mai mulți prieteni actori. Problema este că au și ei multe lucruri acasă, poate și familii, poate și angajamente. Sunt multe prezumții.

