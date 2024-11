Adriana Bahmuțeanu aruncă BOMBA după înmormântarea lui Silviu Prigoană: ”A murit de inimă rea, a murit sărac”

În cea mai nouă ediție a emisiunii CANCAN SENZAȚIONAL, Dan Diaconescu face lumină în cazul celui mai controversat subiect din ultimele 5 zile: înmormântarea secretă a lui Silviu Prigoană. Care este, de fapt, adevărul din spatele averii estimată la milioane de euro? Adriana Bahmuțeanu face dezvăluiri neașteptate despre falimentul financiar în care s-ar fi aflat afaceristul. A murit sărac din cauza datoriilor? Emisiunea poate fi urmărită AICI.

Mirela Dinică, jurnalistă cu o vastă experiență în domeniu, și Dan Diaconescu, invitat permanent în emisiunea CANCAN SENZAȚIONAL, pun cap la cap unul dintre cele mai controversate evenimente din ultimele zile: moartea fulgerătoarea a lui Silviu Prigoană.

Reamintim că afaceristul a murit marți, 12 noiembrie, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la masă cu mai multe persoană în restaurantul unei pensiuni din Bran. Afaceristul ar fi murit în urma unui stop cardio respirator. La o zi distanță, Silviu Prigoană a fost înmormântat în mare secret, dorință ce i-ar fi aparținut și pe care cei patru copii ai lui i-au respectat-o. Vezi și Ce s-a întâmplat cu bunurile din seiful lui Silviu Prigoană: „Era cu amprentă lui digitală”. Adriana Bahmuţeanu, teorie halucinantă: „I-au tăiat… ”

După moartea lui Silviu Prigoană, în spațiul public au apărut o sumedenie de speculații și ipoteze în legătură cu averea lăsată celor patru copii ai lui. Adriana Bahmuțeanu, fosta soție a afaceristului, a fost invitată în emisiunea CANCAN SENZAȚIONAL, unde a făcut lumină în ceea ce privește presupusele milioane de euro pe care tatăl copiilor ei le-ar fi avut.

Jurnalista susține că, în ultimii ani, Silviu Prigoană avea probleme mari cu banii și era dator vândut. Totodată, aceasta susține că de aici i s-au tras toate problemele de sănătate – care se agravaseră, în special din cauza faptului că dintr-un milionar, unul dintre primii 100 din țară, a ajuns să nu mai aibă aproape nimic pe numele lui.

”În ultimii 10 ani se schimbase la 180 de grade. Cu mine mai era cât de cât normal. S-a opera la stomac, slăbise și o luase pe arătură rău de tot. Îmi spuneau copiii. Avea niște comportamente ciudate. Cert este că a pierdut banii. Eu cred că a murit de inimă rea, a murit sărac. A murit din cauza datoriilor și a stresului că dintr-un milionar, unul dintre primii top 100 milionari în țara asta, a ajuns sa fie aproape ca Irinel Columbeanu. Numai pe palatul ăla al groazei este o ipotecă de 5 milioane de euro. Din câte am înțeles el se împrumuta la bănci ca să salveze Rosalul și nu l-a mai salvat. Și Etno și Rosalul i-a băgat în faliment”, a spus Adriana Bahmuțeanu la CANCAN SENZAȚIONAL .

În ceea ce privește relația pe care Adriana Bahmuțeanu o avea cu Honorius, băiatul cel mare al lui Silviu Prigoană, cel pe care îl bănuiește că vrea să îi facă rău – sechestrându-i cei doi copii în casa tatălui lor, jurnalista susține că va merge până în pânzele albe pentru a-și recupera cei doi băieți.

”În 2010 a făcut un infarct și atunci a decis să treacă averea pe numele celor patru copii – pe ideea să nu se certe între ei ca ca frații Dolănesc. Și tot aici au ajuns. Lumea trebuie să înțeleagă că eu nu am avut nicio împărțeală cu el pe avere. Eu nu am dreptul la avere. Au explicat toți avocații că nu am niciun drept. Frații ăștia mai mari o să moștenească numai datorii. Așa că le fac un apel public să îmi trimită copiii acasă. Eu o să mă lupt pentru ei până în pânzele albe, până îi bag în pușcărie. Este penal ceea ce fac”, a spus Adriana Bahmuțeanu la CANCAN SENZAȚIONAL.