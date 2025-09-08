Acasă » Știri » Adriana Bahmuțeanu, primul mesaj după moartea mamei sale: „A suferit în tăcere”

De: Anca Chihaie 08/09/2025 | 21:10
Foto: Facebook

Viața jurnalistei și vedetei de televiziune Adriana Bahmuțeanu a fost marcată de o pierdere profundă. Mama sa, Petruța Toma, s-a stins din viață, lăsând în urmă un gol imens în inimile celor apropiați. Această dispariție survine după o perioadă dificilă pentru întreaga familie, marcată de probleme medicale serioase.

Petruța Toma trecuse, cu câteva săptămâni în urmă, printr-un accident vascular cerebral care i-a pus viața în pericol. Starea sa a fost gravă încă de la început, iar intervenția medicală de urgență a fost inevitabilă. Femeia a fost transportată la Spitalul Fundeni din Capitală, unde a fost internată pe secția de neurologie, sub supraveghere medicală permanentă. În ciuda eforturilor medicilor și sprijinului neîntrerupt al familiei, complicațiile survenite în urma AVC-ului și fragilitatea stării de sănătate au condus la finalul tragic.

Ce mesaj a transmis Adriana Bahmuțeanu

Această pierdere marchează sfârșitul unui capitol dificil pentru familia Bahmuțeanu. Petruța Toma a fost o femeie apreciată pentru răbdarea și devotamentul său, calități care au definit relația sa cu cei dragi. De-a lungul vieții, a reușit să își ascundă propriile dureri și suferințe pentru a le oferi celor apropiați un sprijin constant și o prezență caldă. Chiar și în momentele dificile, a găsit puterea să ofere încurajare, să zâmbească și să fie un stâlp de stabilitate pentru familie.

Rolul mamei în viața Adrianei Bahmuțeanu a fost esențial, nu doar ca figură parentală, ci ca reper afectiv și moral. De la primul zâmbet, la primul gest de iubire și sprijin, Petruța Toma a reprezentat fundamentul și rădăcina în jurul căreia familia s-a construit. Ea a fost persoana care a sacrificat nopți de somn, vise personale și momente de liniște, doar pentru a se asigura că cei dragi pot merge înainte în viață.

„Mama mea bună și inimoasa s-a dus in lumina, astăzi,la zi mare, la Nașterea Maicii Domnului! Cu inima franta de supărare și cu neputinta ca nu poate muta munții din loc, asa cum o făcea de obicei! Mama a suferit în tăcere, a păstrat pentru ea toată durerea sufletului si-a avut mereu o vorba buna penteu nou!

Chiar și în momentele cele mai dureroase tot gasea puterea sa mai zâmbească! Mama e începutul tuturor poveștilor noastre. E prima voce pe care o auzim, primul braț care ne strânge, primul zâmbet care ne luminează viața. Când îți privești mama, îți privești de fapt rădăcinile, temelia, izvorul de iubire din care ai prins viață. Și totuși, câteodată uităm… Uităm să-i spunem un simplu „mulțumesc”, uităm să-i arătăm că prețuim fiecare sacrificiu pe care l-a făcut pentru noi.

Ea a renunțat la nopți de somn, la visurile ei, la liniștea ei, doar pentru ca noi să putem merge înainte. O mamă tace, rabdă și iubește dincolo de cuvinte. Și chiar și atunci când o doare, ea zâmbește pentru tine. Ceea ce oferi mamei tale – respect, răbdare, bunătate sau nepăsare – este ceea ce viața îți va așeza înapoi în drum. Nu uita niciodată că nimeni nu te va iubi mai sincer decât ea. Nimeni nu se va bucura mai mult de reușitele tale și nimeni nu va plânge mai adânc la căderile tale.

Și totuși, mama nu cere nimic… doar să fii bine. De aceea, nu lăsa ziua să treacă fără să-i spui un cuvânt bun. Nu aștepta să o suni „mâine”, pentru că ziua de mâine nu este promisă nimănui. Atinge-i mâna, privește-i ochii și înțelege că acolo se află cea mai curată formă de iubire.

O mamă nu se uită niciodată, dar se poate pierde prea repede. Și atunci rămâi cu golul, cu regretele și cu dorul care nu se mai vindecă. Ai grijă cum te porți cu mama ta, pentru că în ochii ei se află binecuvântarea vieții tale. Când o faci să plângă, lacrimile ei se întorc în pașii tăi. Când o faci să zâmbească, lumina din ochii ei îți va lumina drumul în cele mai grele momente. Iubește-ți mama azi, acum, cât o mai ai lângă tine. Căci așa cum îți vei cinsti mama, așa te va cinsti și viața. 💔🌹 Drum lin in lumina mama mea bună! Dumnezeu sa te odihnească!”, a transmis Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.

