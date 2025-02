Adriana Bahmuțeanu și mama ei, umilite la poarta vilei lui Silviu Prigoană. Bruneta a chemat Poliția

Războiul dintre Adriana Bahmuțeanu și băieții mari ai lui Silviu Prigoană continuă. Jurnalista nu și-a recăpătat drepturile părintești depline nici până în ziua de azi, la trei luni de la moartea regretatului afacerist. În încercarea disperată de a-și vedea copiii, aceasta a mers în fața vilei unde ei locuiesc. Într-un moment de furie, fosta soție a afaceristului a fost nevoită să cheme poliția.

Duminică, 9 februarie 2025, Adriana Bahmuțeanu a mers în fața vilei lui Silviu Prigoană, alături de mama ei, pentru a-și vedea copiii. Fiind în timpul programului de vizită, jurnalista a încercat să ia legătura cu băieții ei, însă nu i-a răspuns nimeni la interfon.

Adriana Bahmuțeanu, dată în judecată de fiii lui Silviu Prigoană. Ce vor să o împiedice să facă

Au trecut mai bine de trei luni de la moartea regretatului Silviu Prigoană, iar Adriana Bahmuțeanu nu a reușit să își recupereze copiii nici până în ziua de azi. Maximus și Eduard, minorii pe care îi are cu fostul soț, au rămas în grija fraților mai mari, Honorius și Silvius.

Jurnalista nu este lăsată să își vadă copiii sau să se intereseze de ei. Deși a rămas singurul părinte în viață – cu drepturi depline asupra minorilor pe care îi are cu fostul afacerist, rare sunt situațiile în care poatte să vorbească și să se intereseze de viața copiilor ei.

Recent, aceasta a mers la casa lui Silviu Prigoană, acolo unde locuiesc Maximus și Eduard, însă nimeni nu i-a răspuns la interfon. Deși instanța i-a stabilit un program de vizită pentru a se vede și a petrece timp cu minorii, jurnalista este neputincioasă.

”Astăzi at fi fost ziua mea de vizită cu copiii. Sunt singurul părinte de pe planeta Pământ, cred, care are program de vizită cu copiii, dar este și părinte unic. Astăzi am venit din nou la poarta lui Silviu Prigoană, aici unde am locuit și eu. O să sun la interfon să vedem dacă răspunde cineva”, a spus jurnalista.