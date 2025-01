Adriana Bahmuțeanu a dus cele mai grele lupte din viața ei în ultimele luni de când fostul ei soț și tatăl copiilor săi, Silviu Prigoană, a decedat în urma unui infarct. Așa cum știm, cei doi copii minori ai vedetei, Eduard și Maximus, locuiesc în continuare cu frații lor de tată, Honorius și Silvius. După numeroase procese, instanța a stabilit la finalul anului trecut un program strict de vizite periodice pentru vedetă. În urmă cu puțin timp, celebra jurnalistă a reușit o mică victorie în instanță, dar a și luat legătura cu fiii ei. Totuși, războiul nu este nici pe departe de a se încheia mai ales că, recent, vedeta a rămas șocată de cererea făcută de fiul ei cel mare, dar încă minor, Maximus. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Adriana Bahmuțeanu și a aflat totul de la ea.

După ce Silviu Prigoană a murit, Adriana Bahmuțeanu a luptat pentru a-și lua copiii din casa fostului ei soț. A ajuns și în instanță, însă judecătorii nu i-au dat câștig de cauză, iar Maximus și Eduard au rămas în locuința tatălui lor deși sunt minori. Jurnalista a luptat mult pentru a-și recupera fiii, însă influența fraților mai mari își spune cuvântul în continuare.

Adriana Bahmuțeanu, șocată de cererea făcută de fiul ei: „Li se promite marea cu sarea!”

Lupta în instanță continuă pentru Adriana și copiii lui Silviu Prigoană, iar bătăliile se dau pe toate fronturile. Jurnalista a povestit că recent a rămas șocată de cererea pe care fiul ei în vârstă de 17 ani, Maximus. Băiatul urmează să împlinească 18 ani în toamna anului 2025, însă, potrivit Adrianei tânărul ar fi depus o cerere de emancipare în instanță. Cu alte cuvinte: ” A făcut cerere să fie major mai devreme, ca să-l pună să semneze că îi dă toată averea fratelui mai mare. Frații lor îi bobinează ca să ajungă la 18 ani, că cel mare a cerut să se emancipeze. Aici este miza, nu că ar fi o iubire fraternă, nu. Eu m-am opus acestui lucru, i-am zis: Așteaptă până crești, până te maturizezi și după aceea vezi tu ce faci că banii îți rămân ție într-un cont. Cine se atinge de banii aceia fac pușcărie. Eu dacă iau un leu din acei bani, fac pușcărie, și frații lor mai mari la fel. Ei sunt doi adolescenți care sunt foarte ușor de influențat, acum li se promite marea cu sarea, mașini scumpe, fițe, figuri. Viața nu înseamnă doar mașini scumpe, fițe și figuri, știm mulți copii de bani gata care au pierdut averea părinților într-un timp scurt”, a spus Adriana Bahmuțeanu pentru CANCAN.RO.

Vedeta este surprinsă de termenii pe care copiii ei în vârstă de 17 și 13 ani îi folosesc: „Copiii au început să vorbească în termeni juridici, ei vorbesc de succesiune, de administrare bunuri, de emancipare, de niște lucruri juridice pe care nu le-am discutat niciodată”.

Adriana acuză că băieții săi au fost influențați emoțional și îndepărtați intenționat de ea. Potrivit jurnalistei, copiii ei ar fi alienați și îndoctrinați de frații mai mari. Aceste afirmații, deși grave, vin în contextul unui lung șir de procese și conflicte juridice, care au tensionat relațiile familiale până în punctul în care au ajuns ireconciliabile.

„Oricât ar fi de îndoctrinați de alte persoane, atașamentul din copilărie nu se schimbă atât de ușor. Dacă îi spui unui copil să își urască părintele sau persoanele care l-au crescut, îi faci cel mai mare rău posibil, iar lucrurile acestea trebuie pedepsite cu pușcărie grea. Oamenii aceia fac mai mult decât o crimă, dar o să vedeți că se rezolvă”, spune optimistă vedeta.

Vedeta a făcut un pas important în procesul cu Honorius și Silvius: „Am văzut luminița de la capătul tunelului”

Adriana Bahmuțeanu a reușit după mult timp să comunice cu copiii ei care, în continuare, se află la frații mai mari: „Am văzut astăzi luminița de la capătul tunelului, o să vă spun despre ce este vorba săptămâna viitoare, dar este bine. Ieri am vorbit cu ei, am început să comunicăm și am niște surprize și o să lăsăm timpul să le rezolve.

Avem legi în această țară care sunt încălcate de părinți sau membri ai familiei care zugrăvesc ceilalți părinți în culori de monstru. Asta trebuie să înceteze, avem o lege nouă, ea trebuie doar aplicată. Trebuie ca instituțiile statului să-și facă datoria, iar aici, din păcate în cazul meu, instituțiile statului au stat în pasivitate, dar lucrurile se vor rezolva”, a declarat Adriana pentru CANCAN.RO.

Adriana Bahmuțeanu susține că în ultima perioadă s-a apropiat și mai mult de Dumnezeu și speră ca lucrurile să intre pe un făgaș normal: „M-am rugat mai mult în ultima perioadă. Să știi că întotdeauna m-a ajutat justiția din țara asta cât m-a ajutat, dar întotdeauna m-a ajutat justiția divină. Întotdeauna justiția divină a funcționat în cazul meu, eu sunt o femeie credincioasă și lucrurile s-au rezolvat de la sine într-un mod extraordinar de frumos”.

Jurnalista speră ca acest conflict să se încheie, iar copiii ei să ajungă să beneficieze de ce le-a lăsat tatăl lor. În plus, Adriana a făcut și o analogie cu ceea ce i s-a întâmplat în trecut Oanei Zăvoranu.

„Acum cu ajutorul lui Dumnezeu sper că am reușit să fac niște lucruri, în așa fel încât atunci când acești copii vor deveni adulți, vor trece de perioada asta turbulentă a adolescenței lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Ei să beneficieze de ceea ce a mai reușit să le lase tatăl lor, că ajunsese cam la sapă de lemn. El a murit săracul de supărare pentru că pierduse afacerile, dar ceva a mai rămas, un apartament, o casă, să nu o ia de la zero ca Oana Zăvoranu. Ceea ce li se întâmplă acum copiilor mei și mai ales lui Maximus cel mare, este similar cu ceea ce i s-a întâmplat Oanei Zăvoranu pe care o compătimesc extraordinar de mult. Nu este normal ca propria ta mamă să te cheme la notar să semnezi niște acte, tu să te duci de bună credință că ți-a explicat mama ta că așa este bine, apoi să nu-ți mai răspundă la telefon câțiva ani. Este înfiorător pentru un copil să-și dea seama că nu este iubit de propriul părinte. Eu îmi iubesc mult copiii și le vreau binele și tocmai din acest motiv, dorința mea este să le conserv această avere de la tatăl lor” , a încheiat vedeta.

