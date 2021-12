Adriana Trandafir, gest emoţionant la mormântul Stelei Popescu, în ziua în care ar fi împlinit 86 de ani

Stela Popescu a încetat din viaţă pe 23 noiembrie 2017. Cei care au cunoscut-o au avut un mare regret în ceea ce priveşte dispariţia celebrei actriţe care a bucurat generaţii întregi cu talentul său. Pe 21 decembrie, aceasta ar fi împlinit 86 de ani, iar Adriana Trandafir a postat în mediul online o serie de fotografii de la mormântul fostei sale colege.

Adriana Trandafir şi-a dorit enorm să marcheze acest moment aşa cum se cuvinte, astfel a mers la mormântul regretatei artiste. Actriţa a ținut să aducă astfel un omagiu bunei sale prietene şi a publicat pe reţelele de socializare mesaj emoționant, dar în acelaşi timp şi plin de durere.

De asemenea, fosta concurentă de la „Asia Express” a mărturisit că în fiecare an, de ziua ei de naștere, merge la mormântul Stelei, pentru a aprinde o lumânare.

” La Cernica, dis-de-dimineaţă, gerul s-a îmbrăţişat cu linistea şi pacea eternă! STELA POPESCU zâmbeşte şi în jurul ei este cald şi bine. Ca de fiecare dată, de ziua ei, îi fac o vizită, să mai stăm de vorbă şi să mai tăifăsuim, aşa ca pe vremuri! Îi spun că nu am uitat-o, că este în sufletul fiecarui spectator, pentru care a ars ca o lumânare de la amîndouă capetele deodată, o viaţă de om, că ne este dor şi durerea ne apasă greu, că nu mai este nimic din ce a fost şi nici nu ştim ce o să mai fie!

A zâmbit din nou şi mi-a spus: nu vă pierdeţi speranta, luptaţi pentru fiecare colţ de pământ românesc, pentru demnitate şi iubirea de oameni! Fiţi mai buni, iubiţi mai mult si să nu uitaţi să zâmbiţi! VIAŢA NU ARE ROATĂ DE REZERVĂ!”, a transmis Adriana Trandafir.

Adriana Trandafir, la un pas de moarte

Adraiana Trandafir a vorbit în urmă cu câteva luni despre suferința pe care a trăit-o atunci când primul soț i-a luat băiatul, pe Ștefan.

Adriana Trandafir susține că și-a părăsit corpul și i-a văzut pe medici cum făceau toate eforturile pentru a o salva. A realizat ce s-a întâmplat după ceva timp, când s-a trezit. Actrița îi este pe vecie recunoscătoare unei doctorițe, care s-a chinuit din răsputări să o readucă la viață.

“Într-un an de ziua mea am avut o moarte clinică. A fost un moment foarte greu. M-am desprins din mine și am văzut tot ce s-a întâmplat, dar toți avem un înger păzitor și era de gardă o doamnă doctor, doamna doctor Petre, care a spus ‘e moartă’, m-a declarat moartă și s-a uitat pe fișe și a spus ‘astăzi e ziua ei, nu poate să moară fata asta’ și atunci a făcut tot posibilul din lume, pentru că am văzut ce a făcut pentru mine, după ceva timp, m-au readus la viață”, a spus Adriana Trandafir.

