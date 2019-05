Afară ploua torențial, iar Anamaria Prodan… Cum s-a fotografiat sexy-impresara

Anamaria Prodan nu este deloc mulțumită de condițiile meteorologice. Însă își găsește tot timpul de lucru, indiferent de vreme. Dacă nu intermediază un transfer, alege să-și facă o fotografie, pe care să o posteze pe conturile personale de socializare.

Supărată pe timpul de afară, sexy-impresara s-a lăsat fotografiată pe fotoliu, îmbrăcată sumar, cu un halat de casă, lângă care a scris și un mesaj: „Oare ce să facem pe ploaia asta?”.

„Pe ploaia asta merge un masaj sau un film bun”, „Bătrânii spun că pe ploaie se numără banii și se fac copii”, „Ești foarte frumoasă și arăți din ce în ce mai bine”, „Un film bun”, au fost doar câteva dintre comentarii.

Ce dietă ține Anamaria Prodan

Anamaria Prodan este într-o formă fizică foarte bună și arată atât de bine după ce a ținut o dietă bazate doar pe lichide, care a făcut-o să piardă 15 kilograme.

„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”, a declarat Anamaria Prodan Reghecampf.