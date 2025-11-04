Acasă » Știri » Agent de pază, agresat la metrou de un călător! Imaginile s-au viralizat și Poliția Română s-a autosesizat

De: Mirela Loșniță 04/11/2025 | 18:11
Foto: Pixabay

Caz șocant la o stație de metrou din Capitală. Un agent de pază, în vârstă de 57 de ani, a fost agresat de un călător din motive necunoscute până la ora transmiterii acestei informații. Momentul a fost filmat de un alt călător și postat în mediul online. Cum s-a întâmplat totul?

Un caz halucinant s-a petrecut într-o stație de metrou din Capitală. Un agent de pază a fost lovit în față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, în stația Piața Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit o ceartă. Oamenii legii s-au sesizat din oficiu, iar agentul de pază nu a depus încă plângere, rezervându-și dreptul de a face acest lucru în termenul legal.

Incidentul ar fi pornit de la un conflict izbucnit între cei doi. Aceștia au avut mai multe discuții în contradictoriu, iar în imagini se vede cum bărbatul îl lovește cu pumnul în față pe agentul de pază. Scandalul s-a petrecut chiar lângă turnicheți. Oamenii legii analizează imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a se stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Cercetările sunt în desfășurare de către Brigada de Politie pentru Transportul Public – Serviciul de Poliţie Metrou, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

„Din investigațiile efectuate, s-a stabilit că, în jurul orei 21.00, în timp ce se aflau în dreptul porților de acces, în urma unor divergențe verbale între agentul de pază, un bărbat, în vârstă de 57 de ani, și un alt bărbat, de 37 de ani, cel din urmă l-ar fi agresat fizic pe agentul de pază”, a transmis Poliția Capitalei.

