Ajuns edil șef direct din ringul de box, cel mai tânăr primar din România a încasat-o rău! ”Mi-a dat de nu m-am mai ridicat!”

La doar 26 de ani, David Hodorog conduce comuna Săuca, din județul Satu Mare. Este cel mai tânăr primar din România, funcție în care a fost ales când avea doar 25 de ani. Până la vârsta asta, a bifat tot ce și-a propus: a făcut facultatea, s-a căsătorit, a devenit tătic și se află în fruntea comunei natale. Povestea edilului din Săuca este ieșită din tipare. A fost boxer de performanță, iar în timpul liber se ocupă de ferma familiei. CANCAN.RO a stat de vorbă cu sportivul care din ringul de box a ajuns în fotoliul de primar și are detalii de culise în premieră din viața acestuia.

A practicat boxul de performanță timp de șase ani, dar a tras pe dreapta cariera de sportiv pentru cea politică. David Hodorog este cel mai tânăr primar din România. Avea doar 25 de ani în vară, când a ajuns în fruntea primăriei din comuna sa natală, Săuca, județul Satu Mare. A reușit astfel să-l detroneze pe primarul care conducea comuna de 24 de ani.

Când și-a propus să candideze la primărie, cea mai sceptică a fost mama lui. Motivele erau lesne de înțeles: la alegerile anterioare, candidase și ea pentru aceeași funcție, dar fără succes. Eșecul acesteia nu l-a dezarmat, însă, pe fiul său, care a și ajuns primar.

Înainte să devină primar, David Hodorog a făcut box de performanță. Odată cu noile atribuții, nu prea mai ajunge în sala de antrenamente.

De-a lungul timpului, a participat la mai multe competiții și a făcut parte din lotul național de box. Și-a încheiat cariera de boxer nu cu o reușită, ci cu un meci de pomină, pe care îl va ține minte toată viața.

”Am ajuns și în lotul olimpic de box. S-a deschis un centru la Satu Mare și am fost chemați câțiva sportivi de la Cluj. Am obținut locul II la Gala de box «Centura Transilvaniei». În rest, am participat la competiții zonale și amicale. La Salonta, am avut ultimul meci. Am primit una de nu m-am mai ridicat de jos. Nu am mai văzut nimic în fața ochilor, nu am mai știut pe ce lume trăiesc”, a povestit, pentru CANCAN.RO, primarul de la Săuca.