Alain Delon, uitat de proprii copii. Motivul pentru care Anthony, Anouchka și Alain-Fabien nu au fost prezenți la parastasul de un an al tatălui lor

La un an de la moartea lui Alain Delon, familia actorului pare că a uitat cine le-a fost sprijin pe parcursul vieții.

Cei trei copii ai regretatului actor francez, Anthony, Anouchka și Alain-Fabien, nu au fost prezenți la evenimentul de comemorare organizat de primăria localității Douchy-Montcorbon, locul unde tatăl lor și-a petrecut mai mult de 50 de ani din viață.

Potrivit Gala, copii lui Delon nu au răspuns la invitația înaintată de edilul localității, Abel Martin.

„I-am contactat însă nu am primit niciun răspuns. În consecință, am organizat evenimentul fără prezența lor. Cu toate acestea, am înțeles că s-au bucurat de faptul că ne amintim cu drag de părintele lor”, a declarat primarul.

Cincizeci de persoane au fost prezente la inaugurarea stadionului comunal din Douchy-Montcorbon, care de astăzi poartă numele Alain Delon.

O moștenire de milioane, dar cu scandal

Potrivit testamentului, Anouchka ia 50% din avere în timp ce frații ei împart în mod egal restul. Subiectul este încă dezbătut în spatele ușilor închise ale tribunalelor.

Deși nu au fost prezenți la evenimentul organizat de comunitate, doar un singur copil s-a prezentat la moșia familiei, acolo unde este înmormântat actorul. Anthony s-a înfățișat cu o zi în urmă, altături de Loubo, căinele preaiubit al părintelui său.

Un avid iubitor de câini, ultima dorință a lui Delon a fost să fie îngropat alături de Loubo. În urma protestelor organizate de asociațiile pentru protecția animalelor, familia a ieșit în față și a declarat că acesta nu va fi eutanasiat. Iar de atunci a rămas alături de Anthony.

„Loubo nu este doar un ciobănesc belgian. Este un membru al familiei și va rămâne alături de mine pentru restul zilelor sale”, declara pe atunci fiul cel mare al actorului.

Deși încă se judecă pentru avere, Anthony a recunoscut că moștenirea tatălui său este mult mai mare decât ceea ce urmează să primească fiecare dintre cei trei frați.

„Un actor de talie mondială care lasă lumii o filmografie unică în arta cinematografiei”, conchide Anthony.

