Acasă » Știri » Alain Delon, uitat de proprii copii. Motivul pentru care Anthony, Anouchka și Alain-Fabien nu au fost prezenți la parastasul de un an al tatălui lor

Alain Delon, uitat de proprii copii. Motivul pentru care Anthony, Anouchka și Alain-Fabien nu au fost prezenți la parastasul de un an al tatălui lor

De: Anghel Ion 19/08/2025 | 22:21
Alain Delon, uitat de proprii copii. Motivul pentru care Anthony, Anouchka și Alain-Fabien nu au fost prezenți la parastasul de un an al tatălui lor
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3

La un an de la moartea lui Alain Delon, familia actorului pare că a uitat cine le-a fost sprijin pe parcursul vieții.

Cei trei copii ai regretatului actor francez, Anthony, Anouchka și Alain-Fabien, nu au fost prezenți la evenimentul de comemorare organizat de primăria localității Douchy-Montcorbon, locul unde tatăl lor și-a petrecut mai mult de 50 de ani din viață.

Sursa foto: Profimedia

Potrivit Gala, copii lui Delon nu au răspuns la invitația înaintată de edilul localității, Abel Martin.

„I-am contactat însă nu am primit niciun răspuns. În consecință, am organizat evenimentul fără prezența lor. Cu toate acestea, am înțeles că s-au bucurat de faptul că ne amintim cu drag de părintele lor”, a declarat primarul.

Cincizeci de persoane au fost prezente la inaugurarea stadionului comunal din Douchy-Montcorbon, care de astăzi poartă numele Alain Delon.

O moștenire de milioane, dar cu scandal

Potrivit testamentului, Anouchka ia 50% din avere în timp ce frații ei împart în mod egal restul. Subiectul este încă dezbătut în spatele ușilor închise ale tribunalelor.

De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează la nuntă. Imagini de senzație cu președintele României
De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor...
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea MULTINAȚIONALELOR
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea...

Deși nu au fost prezenți la evenimentul organizat de comunitate, doar un singur copil s-a prezentat la moșia familiei, acolo unde este înmormântat actorul. Anthony s-a înfățișat cu o zi în urmă, altături de Loubo, căinele preaiubit al părintelui său.

Un avid iubitor de câini, ultima dorință a lui Delon a fost să fie îngropat alături de Loubo. În urma protestelor organizate de asociațiile pentru protecția animalelor, familia a ieșit în față și a declarat că acesta nu va fi eutanasiat. Iar de atunci a rămas alături de Anthony.

„Loubo nu este doar un ciobănesc belgian. Este un membru al familiei și va rămâne alături de mine pentru restul zilelor sale”, declara pe atunci fiul cel mare al actorului.

Deși încă se judecă pentru avere, Anthony a recunoscut că moștenirea tatălui său este mult mai mare decât ceea ce urmează să primească fiecare dintre cei trei frați.

„Un actor de talie mondială care lasă lumii o filmografie unică în arta cinematografiei”, conchide Anthony.

Citește și: Testamentul lui Alain Delon. Cine va primi cea mai mare parte a averii de 250 de milioane de euro

Tags:
Iți recomandăm
Insula din Europa unde localnicii traiesc în rulote și corturi. Motivul: costul chiriilor a explodat!
Știri
Insula din Europa unde localnicii traiesc în rulote și corturi. Motivul: costul chiriilor a explodat!
Încă o crimă zguduie România! O femeie din Constanța a fost ucisă cu toporul de iubitul ei
Știri
Încă o crimă zguduie România! O femeie din Constanța a fost ucisă cu toporul de iubitul ei
Casa Albă ia în calcul o locație controversată pentru negocierile Zelenski, Putin și Trump, unde Rusia și SUA au încălcat anterior un pact semnat
Mediafax
Casa Albă ia în calcul o locație controversată pentru negocierile Zelenski, Putin și...
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea MULTINAȚIONALELOR
Gandul.ro
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea...
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea...
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Adevarul
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce...
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de...
Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă Casa Albă
Mediafax
Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă...
Parteneri
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? A dispărut din lumina reflectoarelor de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? A dispărut din...
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont...
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil” Câți bani cere pe o geantă?
Click.ro
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că...
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
WOWBiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar...
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Digi 24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de lei din contul păgubitului
Digi24
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți...
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi...
Ce a ajuns să facă Oana Lis ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis! Blondina nu vrea sub nicio formă să-și lase soțul în azil: „I-am promis”
kanald.ro
Ce a ajuns să facă Oana Lis ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis! Blondina...
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
kfetele.ro
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat...
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
WOWBiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident,...
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
observatornews.ro
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot...
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
go4it.ro
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
Fanatik.ro
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”....
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să plătească mii de euro pe câteva fotografii colorate
Fanatik.ro
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși...
România pune piciorul în prag. Ungaria a primit interzis. Maghiarii au rămas cu ochii în soare
Capital.ro
România pune piciorul în prag. Ungaria a primit interzis. Maghiarii au rămas cu ochii în...
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
Romania TV
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Stațiunea fantomă din România renaște datorită milioanelor de euro pompate
evz.ro
Stațiunea fantomă din România renaște datorită milioanelor de euro pompate
De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează la nuntă. Imagini de senzație cu președintele României
Gandul.ro
De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează...
Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său!
as.ro
Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp...
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii...
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
radioimpuls.ro
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu:...
„FCSB va dispărea!”. Previziune sumbră în scandalul Gigi Becali – Steaua
Fanatik.ro
„FCSB va dispărea!”. Previziune sumbră în scandalul Gigi Becali – Steaua
”Un blackout de 48 de ore”. Scenariul care le dă fiori românilor: cât de pregătiți suntem de un atac cibernetic de proporții
Fanatik.ro
”Un blackout de 48 de ore”. Scenariul care le dă fiori românilor: cât de pregătiți...
Știrile zilei, 14 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 14 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nicoleta Luciu a renunțat la verighetă! Trage înspre Capitală, departe de soțul ei, Zsolt
Nicoleta Luciu a renunțat la verighetă! Trage înspre Capitală, departe de soțul ei, Zsolt
Jaguaru` de la Insula Iubirii, prins în ofsaid cu o minoră! ”Amore, o să fii cu mine!” Reacția ...
Jaguaru` de la Insula Iubirii, prins în ofsaid cu o minoră! ”Amore, o să fii cu mine!” Reacția ispitei: ”Zicea că se omoară!”
Dezastru în viața lui Stelian Ogică! S-a căsătorit în mare secret, iar acum bagă divorț!
Dezastru în viața lui Stelian Ogică! S-a căsătorit în mare secret, iar acum bagă divorț!
Insula din Europa unde localnicii traiesc în rulote și corturi. Motivul: costul chiriilor a explodat!
Insula din Europa unde localnicii traiesc în rulote și corturi. Motivul: costul chiriilor a explodat!
Încă o crimă zguduie România! O femeie din Constanța a fost ucisă cu toporul de iubitul ei
Încă o crimă zguduie România! O femeie din Constanța a fost ucisă cu toporul de iubitul ei
Marius Tucă Show începe miercuri, 20 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 20 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Vezi toate știrile
×