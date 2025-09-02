Alarmă în România! Dacă vă întâlniți cu Ilie, sunați urgent la 112

Este alertă de dispariție într-o familie din România! Ilie Florin Nicolae este de negăsit. O femeie a alertat autoritățile, îngrijorată de faptul că acesta nu s-a mai întors la domiciliu. Cine îl vede sau află informații despre el este rugat să sune de urgență la 112!

Ilie Florin a plecat de la domiciliu, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de el. Speriată de dispariția îndelungată a acestuia, o femeie a alertat autoritățile.

Alarmă în România

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Ploiești au fost sesizați la data de 2 septembrie, de către o femeie, cu privire la faptul că Ilie Florin Nicolae, de 52 de ani ar fi plecat de la domiciliu si nu a mai revenit până în prezent.

SEMNALMENTE: 180 cm înălțime, aproximativ 60 kg, păr cărunt si ochi căprui.

La momentul dispariției, acesta purta o pereche de pantaloni scurți negri, tricou de culoare gri și papuci negri.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Ilie Florin

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine îl vede pe Ilie Florin este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente.

”În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

CITEȘTE ȘI:

Alertă în România! Maria a dispărut de acasă, alături de o prietenă! Familia e disperată: ”Victime sigure”

Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava