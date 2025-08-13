Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava

Scene desprinse din filme s-au petrecut miercuri seară pe autostrada A7. Un deținut aflat în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor Botoșani a reușit să evadeze chiar dintr-o ambulanță a instituției, în timp ce era transferat către Penitenciarul Jilava. În aceste momente, bărbatul este căutat de poliție. Pentru ce faptă ajunsese pe mâna oamenilor legii?

Incidentul s-a produs în jurul orei 17:50, în zona ieșirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu. În timp ce autospeciala se afla în mers, deținutul a profitat de un moment de neatenție și a sărit din vehicul, fugind apoi spre o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.

Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani

Fugarul este Crainiciuc Ștefan, un bărbat de 58 de ani pe numele căruia fusese emis un mandat de arestare preventivă de către Judecătoria Botoșani. Acesta era acuzat de săvârșirea infracțiunii de conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe și urma să fie transferat la secția de psihiatrie a Penitenciarului Spital Jilava.

„Deţinutul Crainiciuc Ştefan, în vârstă de 58 de ani, arestat preventiv pentru săvârşirea faptei de conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe a fugit, în jurul orelor 17.50, din autospeciala aflată în mişcare, aparţinând Penitenciarului Botoşani, în zona centurii Bacău, în timp ce era transferat la Penitenciarul Spital Jilava, secţia de psihiatrie”, a precizat Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP).

După incident, unitatea de detenție a declanșat imediat procedurile de urgență: au fost activate planurile de cooperare interinstituțională, personalul penitenciarelor Botoșani și Bacău a fost mobilizat, iar echipe mixte formate din polițiști de penitenciare, reprezentanți ai IPJ Bacău, Brigada Mobilă de Jandarmi și alte forțe de sprijin au pornit în căutarea fugarului.

Semnalmentele bărbatului sunt: 1,68 m înălțime, ochi căprui, frunte lată, față ovală, sprâncene arcuite, mustață deasă cu colțurile arcuite în sus și barbă nerasă grizonantă. În momentul evadării, purta pantaloni scurți de culoare închisă și un tricou alb.

ANP amintește că părăsirea fără autorizare a mijlocului de transport este considerată infracțiune de evadare și se pedepsește, conform articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani.

Autoritățile fac apel la cetățeni: oricine are informații despre fugar este rugat să sune la 112 sau la Penitenciarul Botoșani, la numărul 0231.515.937.

