Alegerea care a creat un moment jenant la „Insula Iubirii”! Cu cine a vrut Cristina să-și petreacă ultimele 24 de ore în emisiune. A fost refuzată imediat

Un moment jenant a avut loc la ”Insula Iubirii„ de la Antena 1. Cum finalul emisiunii se apropie, tinerele care au venit să își testeze relația au avut ocazia să aleagă cu cine să își petreacă ultimele 24 de ore din show. În cazul Cristinei Nimereală, ea a ales să stea cu ispita Bogdan Ionescu, însă reacția bărbatului a lăsat-o fără cuvinte.

Cristina Nimereală a vrut să își petreacă ultimele 24 de ore din emisiunea „Insula Iubirii” de la Antena 1 alături de ispita Bogdan Ionescu, însă aceasta s-a izbit de un refuz din partea bărbatului. Chiar dacă a venit, inițial, la brațul lui Sebastian, se pare că relația dintre ei s-a clătinat, fiecare făcând alte alegeri amoroase. Cristina și-a îndreptat atenția spre ispita Bogdan, însă, la final, bărbatul i-a transmis că rolul de ispită a ajuns la final și că nu are o atracție față de ea.

Concurenta de la „Insulă” s-a îndreptat spre ispita Denis, alături de care a petrecut o noapte romantică. S-au atins, s-au sărutat, au avut parte de momente intime împreună, dar Cristina, la ceremonia finală, pare să le fi dat uitării.

Cristina susține că alegerea pe care a făcut-o este sub formă de „recompensă” pentru învățăturile pe care le-a deprins din emisiune.

„Îmi este foarte greu să aleg, dar alegerea pe care eu o voi face e ca o recompensă și ca un dar pentru învățăturile de aici, îl aleg pe Bogdan. Am zis ce simt și ce cred. L-am ales pe Bogdan, nu ca pe un viitor iubit, că nu asta îmi doresc, i-am spus că nu suntem compatibili. Sunt conștientă de motivul pentru care a venit aici și și-a îndeplinit rolul în cel mai bun mod”, a spus Cristina la „Insula Iubirii”.

Pe de altă parte, Bogdan Ionescu nu a fost foarte încântat de alegere.

”Îmi pare rău, dar eu nu pot să fac asta. Pur și simplu nu pot face asta. Dacă voia să îmi demonstreze respectul, îmi demonstra asta respectându-mi alegerea de a nu merge la date alături de ea. Mi se pare că fugi de pericol, de pofta inimii, aseară te-ai sărutat cu Denis în camera lui și acum… Eu nu îți aduc liniște și chiar nu aș vrea să fac chestia asta și nu o fac. Îmi pare rău dar nu simt să fac chestia asta”, a fost replica lui Bogdan.

Apoi, Cristina a ales o altă ispită: ”E ok, foarte bine, știu. Îl aleg pe Marco, îl consider un prieten și am nevoie de un prieten, nu-mi doresc o relație, nu sunt atrasă de nimeni. Îmi doresc să am timp cu mine”.

Dar Marco nu îi înțelege alegerea: ”Nu am înțeles alegerea Cristinei, mă așteptam să-l aleagă pe Denis. Cred că m-a ales pentru că vrea să stea în zona de confort și să nu riște”.

Sursă foto: capturi video Youtube