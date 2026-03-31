Alertă despre un îndulcitor popular: poate favoriza leziuni și crește riscul de AVC

De: Elisa Tîrgovățu 31/03/2026 | 22:08
Un îndulcitor utilizat pe scară largă ar putea să nu fie atât de sigur pe cât se credea inițial. Acesta este prezent în diverse produse, precum înghețata cu conținut redus de carbohidrați, batoanele proteice destinate dietelor keto sau băuturile carbogazoase fără zahăr.

Autorizat pentru utilizare în 2001, eritritolul este un îndulcitor produs, de obicei, prin fermentarea porumbului. Are un aport caloric aproape inexistent, furnizează circa 80% din dulceața zahărului și are un impact minim asupra glicemiei.

Datorită acestor caracteristici, este frecvent ales de persoanele care urmăresc să slăbească sau să își mențină sub control nivelul zahărului din sânge.

Un studiu recent realizat de cercetători de la Universitatea din Colorado Boulder și publicat în Journal of Applied Physiology, citat de Science Daily, sugerează însă că eritritolul ar putea avea efecte asupra celulelor care alcătuiesc vasele de sânge din creier. În cadrul experimentului, specialiștii au expus celule umane la o cantitate de eritritol comparabilă cu cea dintr-o băutură fără zahăr, pe durata a trei ore.

Îndulcitorul contribuie la apariția inflamațiilor

Rezultatele au evidențiat o serie de schimbări îngrijorătoare. Printre acestea se numără reducerea producției de oxid nitric. Aceasta este o substanță esențială pentru relaxarea vaselor de sânge.

De asemenea, s-a observat o diminuare a capacității organismului de a dizolva cheagurile de sânge și o intensificare a stresului oxidativ, caracterizat prin acumularea de radicali liberi. Procesul poate contribui la apariția inflamațiilor și la îmbătrânirea celulară.

Favorizarea apariției accidentului vascular cerebral

Aceste modificări pot favoriza apariția unui accident vascular cerebral. Asta pentru că îngustarea vaselor de sânge și reducerea capacității de a elimina cheagurile cresc probabilitatea unor blocaje la nivelul creierului.

Cercetătorii subliniază că analiza a vizat efectele unei singure doze de eritritol. Însă, un consum repetat, pe termen lung, ar putea intensifica aceste reacții.

În același timp, un număr tot mai mare de studii pune sub semnul întrebării siguranța acestui îndulcitor. De exemplu, o cercetare amplă realizată pe aproximativ 4.000 de participanți din Statele Unite și Europa a arătat că persoanele cu niveluri mai ridicate de eritritol în sânge aveau un risc semnificativ crescut de infarct miocardic sau accident vascular cerebral în următorii trei ani.

Deși aceste rezultate provin în principal din studii de laborator și sunt necesare cercetări suplimentare pe subiecți umani, specialiștii recomandă prudență. Consumatorii sunt încurajați să citească cu atenție etichetele produselor. Ei trebuie să urmărească prezența unor ingrediente precum eritritolul sau alți așa-numiți „alcooli de zahăr”.

