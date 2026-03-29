ANSVSA, avertisment pentru români înainte de Paște. La ce pericole te expui dacă cumperi pască și cozonaci de pe internet

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) le recomandă românilor să verifice cu atenție sursa produselor tradiționale de Paște, mai ales a celor comercializate prin intermediul rețelelor sociale.

Cozonacul și pasca, preparate tradiționale nelipsite de pe masa de Paște, pot reprezenta un risc pentru sănătate atunci când provin din surse nesigure. Autoritățile recomandă ca aceste produse de panificație și patiserie să fie cumpărate exclusiv din unități autorizate sanitar-veterinar, unde sunt respectate condițiile corespunzătoare de igienă.

Reprezentanții instituției avertizează că ofertele promovate pe platforme precum Facebook, TikTok sau Instagram pot fi tentante, însă nu asigură transparență sau garanții în ceea ce privește modul de preparare al produselor.

„Alimentele cumpărate de la persoane neautorizate, care gătesc în spații necontrolate, pot fi un risc real pentru sănătate. Fără un control riguros, există pericolul contaminării cu bacterii periculoase, precum Salmonella sau Listeria”, transmite instituţia.

Aspecte de care să ținem cont atunci când facem cumpărături

Pentru a preveni eventualele riscuri, consumatorii ar trebui să examineze cu atenție produsele din magazine. Ambalajele trebuie să fie întregi și curate, etichetele să conțină toate informațiile necesare, precum data de expirare și datele producătorului. În același timp, produsele neambalate trebuie să fie bine protejate și manipulate respectând norme stricte de igienă.

Dacă identifică nereguli, românii au posibilitatea să raporteze situația autorităților prin Call Center-ul gratuit oferit de ANSVSA.

CITEȘTE ȘI: Cel mai periculos aliment fresh pe care îl cumperi de la supermarket. La ce pericol te expui

Alimentele care sunt la fel de periculoase ca țigările. Cercetătorii trag semnalul de alarmă