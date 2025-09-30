Alertă în București! Anamaria a dispărut fără urmă. Cine o vede, să sune la 112

Este alertă de dispariție în Capitală! Anamaria Gabriela Sedefa a plecat în urmă cu 5 zile de acasă și nu a mai revenit. Tânăra de 20 de ani locuiește în București, sectorul 5. Cine o vede sau află informații despre ea este rugat să sune de urgență la 112.

Anamaria Gabriela a plecat în mod voluntar de la domiciliul din București în datqa de 25.09.2025 și de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Tânăra de 20 de ani nu este cunoscută cu probleme psihice sau alte afecțiuni. Rudele acesteia au semnalat dispariția fetei, iar autoritățile au făcut publice semnalmentele după care poate poate fi identificată.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea Aneimaria Gabriela este rugată să apeleze serviciul unic 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

”În data de 25.09.2025, numita Sedefa Gabriela Anamaria, în vârstă de 20 de ani, a plecat de la domiciliul din sectorul 5, București, și nu a mai revenit până în prezent. Nu este bolnavă psihic și nu suferă de alte afecțiuni”, se arată în comunicatul Poliției Române.

SEMNALMENTE: Înălțime: 1.65 cm, greutate: 60 kg, corpolență: altletică, culoare păr: negru, natură păr: drept, lungime păr: lung, contur față: oval, culoare ochi: căprui.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Gabriela Anamaria

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine o vede pe Gabriela Anamaria este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente.

”În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

