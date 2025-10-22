Alertă în România! Gianina este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112

Este alertă de dispariție în România! Ilie Georgeta Gianina a plecat de bună voie de la locul de muncă și de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Femeia de 51 de ani este domiciliată în Brăila și a fost văzută ultima dată acum 5 zile. Cei care o văd sunt rugați să sune de urgență la 112.

Ilie Georgeta Gianina a dispărut în urmă cu 5 zile. Pe data de 18.10.2025, femeia de 51 de ani a plecat voluntar de la locul de muncă, din Brăila, iar de atunci este de negăsit. Nu a revenit nici la domiciliu, dar nici la locul de muncă. Cine o vede sau are informații despre ea este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

SEMNALMENTE: înălțime: 1,65 cm, greutate: 65 kg, corpolență: atletică, tatuaj nr.1: clasa : altele, tip: monocolor, loc: braț, descriere: ”ROBERT”.

”În data de 18.10. 2025, ora 19:00, a plecat în mod voluntar de la locul de muncă și nu a revenit până în prezent nici la domiciliu, nici la locul de muncă. Semnalmente: înălțime: 1.65 cm, aproximativ: 65 kg, constituție: atletică, părul negru, ochi: căprui. Are un tatuaj pe unul dintre antebrațe, cu inscripția ”ROBERT”, îmbrăcăminte: nu se cunoaște”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Ilie Georgeta Gianina

Legea nr. 141/2010 este actul normativ care reglementează înființarea și funcționarea Sitemului Informatic Național de Semnalări (SINS). Acesta se referă la semnalarea persoanelor dispărute, stabilind procedurile pentru introducerea, gestionarea și actualizarea informațiilor în sistem, precum și acțiunile ân cazul localizării unei persoane.

Dacă vedeți o persoană dispărută, sunați imediat la numărul unic de urgență 112. Dacă nu puteți suna, mergeți direct la cea mai apropiată unitate de poliție. De asemenea, potriviti indicațiilor oferite de autorități, încercați să rețineți cât mai multe detalii despre persoana respectivă și locul în care ați văzut-o.

În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

Alertă! Gheorghe Sofronea a plecat în Italia pe 21 august și nu mai este de găsit. Sunați de urgență la 112, dacă vă întâlniți cu e

A dispărut și fanii sunt îngrijorați! Fosta câștigătoare de la Eurovision nu mai apare în public și nimeni nu răspunde