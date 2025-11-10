Acasă » Știri » Alertă în România! Ioan a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

De: Irina Rasoveanu 10/11/2025 | 23:36
Este alertă în România! Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui tânăr de 25 de ani, pe nume Ioan Aanei. Acesta a fost văzut ultima dată pe raza municipiului Timișoara. Poliția Română a cerut ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi. În acest sens, oamenii legii au oferit semnalmentele lui și câteva detalii importante. Cei care îl văd, sunt rugați să anunțe imediat oamenii legii.

Ioan Aanei, născut în data de 24 decembrie 1999, are domiciliul în Timișoara, județul Timiș. Duminică, 9 noiembrie 2025, tânărul a dispărut de pe raza orașului în care locuiește. De atunci, este de negăsit.

Așadar, polițiștii au intrat în alertă și au cerut ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi. Cei care pot oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Ioan Aanei sunt rugați să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție. Orice ajutor poate conta și poate duce la identificarea lui.

Semnalmentele tânărului sunt înălțime – 1,75 m, greutate – 65 de kilograme, ochi căprui, constituție atletică, păr – scurt, drept și șaten, față ovală. Nu se cunosc detalii despre felul în care era îmbrăcat atunci când a dispărut, dar oamenii legii au mai precizat că are tatuaje pe ambele brațe.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Ioan Aanei

Cine îl vede pe Ioan Aanei este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, fragment extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

