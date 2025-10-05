Acasă » Știri » Alertă în România! Ioana a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112

De: Alina Drăgan 05/10/2025 | 15:43
Ioana a dispărut fără urmă /Foto: Poliția Română

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei tinere în vârstă de 20 de ani. Se pare că familia nu mai reușește să dea de ea, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitei Ticau Iona Maria, în vârstă de 20 de ani, domiciliat Arad. Se pare că în data de 18 septembrie fata a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Îngrijorați, apropiații au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele Ionei Maria Ticau sunt: înălțime – 165 cm, greutate – 55 kg, păr șaten lung, ochi căprui.

La momentul dispariției Ioana era îmbrăcată cu o bluză crem, pantaloni negri și adidași de culoare roz cu negru.

Ioana a dispărut fără urmă /Foto: politiaromana.ro

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea Ioanei Maria Ticau este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Ioana Maria Ticau. Este lege

Cine o vede pe Ticau Iona Maria este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

