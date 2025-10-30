Alertă în România! Maria a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei tinere în vârstă de 23 de ani. Se pare că familia nu mai reușește să dea de ea, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitei Joacă Bine Maria Elena, în vârstă de 23 de ani, domiciliată în Câmpina, județul Prahova. Se pare că în data de 27 octombrie, la ora 8:00, fata a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Îngrijorați, apropiații au dat alarma iar oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele Mariei sunt: înălțime – 1,72m, aproximativ 50 kg, constituție atletică, păr șaten, lung, ochii căprui, poartă ochelari, fără semne particulare.

La momentul dispariție Maria purta o geaca de culoare gri, o pereche de pantaloni de culoare neagră, pantofi sport de culoare albă, un fes de culoare gri și avea asupra ei un ghiozdan de culoare neagră.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea Mariei este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Maria. Este lege

Cine o vede pe Maria este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

