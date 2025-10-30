Acasă » Știri » Alertă în România! Maria a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112

Alertă în România! Maria a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112

De: Alina Drăgan 30/10/2025 | 14:55
Alertă în România! Maria a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Maria a dispărut fără urmă /Foto: Poliția Română

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei tinere în vârstă de 23 de ani. Se pare că familia nu mai reușește să dea de ea, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitei Joacă Bine Maria Elena, în vârstă de 23 de ani, domiciliată în Câmpina, județul Prahova. Se pare că în data de 27 octombrie, la ora 8:00, fata a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Îngrijorați, apropiații au dat alarma iar oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele Mariei sunt: înălțime – 1,72m, aproximativ 50 kg, constituție atletică, păr șaten, lung, ochii căprui, poartă ochelari, fără semne particulare.

La momentul dispariție Maria purta o geaca de culoare gri, o pereche de pantaloni de culoare neagră, pantofi sport de culoare albă, un fes de culoare gri și avea asupra ei un ghiozdan de culoare neagră.

Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea Mariei este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Maria a dispărut fără urmă /Foto: politiaromana.ro

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Maria. Este lege

Cine o vede pe Maria este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

Emil Gânj, mișcare controversată din ascunzătoare! Gestul făcut de criminalul Andei, în ciuda faptului că este dat în urmărire internațională

Mădălina a fost dată dispărută la începutul lunii septembrie. IREAL unde a fost găsită acum

Tags:
Iți recomandăm
Nu e banc! George Burcea candidează la Primăria Capitalei, iar internauții l-au pus la zid: ”Ce glumă proastă!”
Știri
Nu e banc! George Burcea candidează la Primăria Capitalei, iar internauții l-au pus la zid: ”Ce glumă proastă!”
Tatiana, o femeie de 40 de ani din Republica Moldova, a fost găsită moartă într-o pensiune. Cine a făcut descoperirea șocantă
Știri
Tatiana, o femeie de 40 de ani din Republica Moldova, a fost găsită moartă într-o pensiune. Cine a…
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri...
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două...
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu...
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Digi24
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul...
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți vor să se întoarcă
Mediafax
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți...
Parteneri
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Digi 24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore întregi au rupt rândurile
Digi24
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
go4it.ro
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nu e banc! George Burcea candidează la Primăria Capitalei, iar internauții l-au pus la zid: ”Ce ...
Nu e banc! George Burcea candidează la Primăria Capitalei, iar internauții l-au pus la zid: ”Ce glumă proastă!”
Tatiana, o femeie de 40 de ani din Republica Moldova, a fost găsită moartă într-o pensiune. Cine ...
Tatiana, o femeie de 40 de ani din Republica Moldova, a fost găsită moartă într-o pensiune. Cine a făcut descoperirea șocantă
Ce ingrediente conțin crenvurștii din supermarket, de fapt. Ce a scos la iveală studiul făcut de ...
Ce ingrediente conțin crenvurștii din supermarket, de fapt. Ce a scos la iveală studiul făcut de specialiști
Mara Bănică, mărturisiri tulburătoare despre perioada în care a fost corespondent de război: ”Am ...
Mara Bănică, mărturisiri tulburătoare despre perioada în care a fost corespondent de război: ”Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare…”
Cum se menține Angelina Jolie în formă, la 50 de ani. Trucul folosit de actrița de la Hollywood
Cum se menține Angelina Jolie în formă, la 50 de ani. Trucul folosit de actrița de la Hollywood
„Patronașul” îi dă lovitura finală Loredanei Chivu. A cerut daune de 300.000 €, dar procesul ...
„Patronașul” îi dă lovitura finală Loredanei Chivu. A cerut daune de 300.000 €, dar procesul s-a încheiat prost pentru blondină!
Vezi toate știrile
×