Alertă în România! Nicoleta a dispărut fără urmă. Cine o vede, să sune imediat la 112

Este alertă de dispariție într-o familie din România! Motan Nicoleta a părăsit domiciliul mamei sale și este de negăsit. Femeia disperată să își găsească fiica a făcut un apel către autorități. Cine o vede sau află informații despre ea este rugat să sune de urgență la 112!

Motan Nicoleta a plecat din casa mamei sale fără să anunțe unde merge, iar de atunci nimeni nu a mai dat de ea. Speriată că nu își găsește fiica, femeia a alertat autoritățile în legătură cu dispariția acesteia.

SEMNALMENTE: Înălțime 1.60 m, construcție robustă, față rotundă, păr negru, ochi căprui, nas drept. Prezintă mai multe semne distinctive, precum: tatuaj la nivelul pieptului cu inscripția „Luca” și o dată de naștere, pe antebrațul stâng un tatuaj cu inscripția „Florin”, în zona șoldului un tatuaj tribal, în zona cefei un tatuaj cu o cruce și în zona picioarelor un tatuaj cu steluțe. Îmbrăcăminte: tricou multicolor marca Puma, o pereche de blugi negri și rupți în zona genunchilor și o pereche de adiași sport albi.

„Numita M.N. a plecat de la domiciliul mamei sale într-o direcție necunoscută și nu s-a mai întors.”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Motan Nicoleta

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine o vede pe Motan Nicoleta este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente.

”În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

