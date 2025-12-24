Acasă » Știri » Alertă în România! Niculae a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

Alertă în România! Niculae a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

De: Irina Vlad 24/12/2025 | 22:13
Alertă în România! Niculae a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

Alertă de dispariție în România! Bițică Niculae a de acasă și nu a mai revenit până în prezent. Bărbatul în vârstă de 54 de ani este domiciliat în județul Teleorman. Orice informație referitoare la această persoană poate fi transmisă imediat la numărul de urgență 112.

Bițică Niculae este de negăsit din luna septembrie. Bărbatul, domiciliat în Ploșca, județul Teleorman, a plecat de acasă pe data de 07 septembrie și nu a mai revenit până în prezent. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea bărbatului este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe la cea mai apropiată unitate de poliție.

Niculae a dispărut fără urmă

Pentru găsirea bărbatului, Poliția Română cere ajutorul cetățenilor și solicită sprijinul pentru a furniza orice informație utilă. Au fost transmise semnalmentele:

sursă foto: Poliția Română

SEMNALMENTE: înălțime:170 cm, greutate:70 kg, corpolență: ATLETIC, Culoare păr: NEGRU, Contur față: OVAL, Culoare ochi: CĂPRUI, Grosime buze: SUBȚIRI, Tatuaj nr. 1: Clasa: ALTELE, Tip: CIFRE, Culori:  MONOCOLOR, Parte corp: STÂNGA, Loc: UMĂR, Descriere: MĂDĂLINA ALEX

”La de 07.09.2025 a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. La momentul dispariției, Bițică Nicular purta o geacă din fâș de culoare albastră, pantaloni negri și adidași de culoare negru cu alb”, se arată în comunicatul Poliției Române.

O femeie a fost dată dispărută când avea doar 3 ani. Ireal unde a fost găsită după mai bine de patru decenii

În urmă cu 40 de ani, o fetiță a dispărut fără urmă, la doar 3 ani! Acum, mama ei a fost arestată pe loc după ce a apărut

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua de 25 decembrie
Știri
Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua de 25 decembrie
Doliu în lumea fotbalului! A murit Lazăr Pârvu, fostul jucător de la Dinamo
Știri
Doliu în lumea fotbalului! A murit Lazăr Pârvu, fostul jucător de la Dinamo
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon...
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
Gandul.ro
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe o insulă pustie din Scoția. Ce sarcini are angajatul
Adevarul
Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe...
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Click.ro
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o...
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate
Digi 24
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele...
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari...
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
go4it.ro
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
Gandul.ro
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua de 25 decembrie
Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua de 25 decembrie
Pe cine a invitat Regele Charles la cina de Crăciun. Marii absenți de la eveniment
Pe cine a invitat Regele Charles la cina de Crăciun. Marii absenți de la eveniment
Doliu în lumea fotbalului! A murit Lazăr Pârvu, fostul jucător de la Dinamo
Doliu în lumea fotbalului! A murit Lazăr Pârvu, fostul jucător de la Dinamo
Alertă medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Alertă medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Cele 5 zodii favorizate de horoscop în ianuarie 2026. Astrele creează contextual ideal pentru ele
Cele 5 zodii favorizate de horoscop în ianuarie 2026. Astrele creează contextual ideal pentru ele
Suma uriașă cu care se vinde o pensiune în Poiana Brașov. Are 15 camere și e la doar 200 de metri ...
Suma uriașă cu care se vinde o pensiune în Poiana Brașov. Are 15 camere și e la doar 200 de metri de pârtie
Vezi toate știrile
×