Alertă în România! Niculae a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

Alertă de dispariție în România! Bițică Niculae a de acasă și nu a mai revenit până în prezent. Bărbatul în vârstă de 54 de ani este domiciliat în județul Teleorman. Orice informație referitoare la această persoană poate fi transmisă imediat la numărul de urgență 112.

Bițică Niculae este de negăsit din luna septembrie. Bărbatul, domiciliat în Ploșca, județul Teleorman, a plecat de acasă pe data de 07 septembrie și nu a mai revenit până în prezent. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea bărbatului este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe la cea mai apropiată unitate de poliție.

Niculae a dispărut fără urmă

Pentru găsirea bărbatului, Poliția Română cere ajutorul cetățenilor și solicită sprijinul pentru a furniza orice informație utilă. Au fost transmise semnalmentele:

SEMNALMENTE: înălțime:170 cm, greutate:70 kg, corpolență: ATLETIC, Culoare păr: NEGRU, Contur față: OVAL, Culoare ochi: CĂPRUI, Grosime buze: SUBȚIRI, Tatuaj nr. 1: Clasa: ALTELE, Tip: CIFRE, Culori: MONOCOLOR, Parte corp: STÂNGA, Loc: UMĂR, Descriere: MĂDĂLINA ALEX

”La de 07.09.2025 a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. La momentul dispariției, Bițică Nicular purta o geacă din fâș de culoare albastră, pantaloni negri și adidași de culoare negru cu alb”, se arată în comunicatul Poliției Române.

