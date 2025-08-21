Alertă în România! Vasile a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

Este alertă în România! Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 33 de ani, pe nume Vasile Dorin Flore. Acesta a părăsit fără permisiune Secția Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgenta Bistrița, iar până în prezent nu a mai revenit. Poliția Română a cerut ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi. Cei care îl văd, sunt rugați să anunțe imediat oamenii legii.

Vasile Dorin Flore se afla internat la Secția Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgenta Bistrița, potrivit informațiilor transmise de oamenii legii. În data de 21 august 2025, în jurul orei 07.30, bărbatul a părăsit unitatea medicală fără să primească vreo permisiune și nu a mai revenit până în prezent. Așadar, polițiștii au intrat în alertă și au cerut ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi.

Cei care pot oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Vasile Dorin Flore sunt rugați să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție. Orice ajutor poate conta și poate duce la identificarea lui.

Semnalmentele bărbatului sunt înălțime – 1,65 m, greutate – 65 kg, ochi căprui, păr negru, drept și scurt, corpolență – slab, contur față – triunghiular, culoare piele – brună, mulatru, profil nas – coroiat, grosime buze – mijlocii, formă urechi – rectilinie. Acesta are o particularitate la gură, și anume că buza inferioară este coborâtă.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Vasile Dorin Flore. Este lege

Cine îl vede pe Vasile Dorin Flore, este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

Vezi și: Alertă în Timișoara! David și Rafael, doi frați de 9 și 14 ani, au dispărut fără urmă