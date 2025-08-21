Acasă » Știri » Alertă în România! Vasile a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

Alertă în România! Vasile a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

De: Irina Rasoveanu 21/08/2025 | 17:35
Alertă în România! Vasile a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

Este alertă în România! Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 33 de ani, pe nume Vasile Dorin Flore. Acesta a părăsit fără permisiune Secția Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgenta Bistrița, iar până în prezent nu a mai revenit. Poliția Română a cerut ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi. Cei care îl văd, sunt rugați să anunțe imediat oamenii legii.

Vasile Dorin Flore se afla internat la Secția Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgenta Bistrița, potrivit informațiilor transmise de oamenii legii. În data de 21 august 2025, în jurul orei 07.30, bărbatul a părăsit unitatea medicală fără să primească vreo permisiune și nu a mai revenit până în prezent. Așadar, polițiștii au intrat în alertă și au cerut ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi.

Cei care pot oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Vasile Dorin Flore sunt rugați să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție. Orice ajutor poate conta și poate duce la identificarea lui.

Semnalmentele bărbatului sunt înălțime – 1,65 m, greutate – 65 kg, ochi căprui, păr negru, drept și scurt, corpolență – slab, contur față – triunghiular, culoare piele – brună, mulatru, profil nas – coroiat, grosime buze – mijlocii, formă urechi – rectilinie. Acesta are o particularitate la gură, și anume că buza inferioară este coborâtă.

Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii vor avea parte de schimbări profund pozitive în viața lor
Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii...
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat....

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Vasile Dorin Flore. Este lege

Cine îl vede pe Vasile Dorin Flore, este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

Vezi și: Alertă în Timișoara! David și Rafael, doi frați de 9 și 14 ani, au dispărut fără urmă

Tags:
Iți recomandăm
Horoscop 22 august 2025. Zodia care face achiziții importante
Știri
Horoscop 22 august 2025. Zodia care face achiziții importante
Jurnalist grec, stupefiat de ce a găsit într-un spital din țara noastră: ”De ce în săraca Românie se poate?”
Știri
Jurnalist grec, stupefiat de ce a găsit într-un spital din țara noastră: ”De ce în săraca Românie se…
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Mediafax
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii vor avea parte de schimbări profund pozitive în viața lor
Gandul.ro
Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii...
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă!...
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu...
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”....
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Mediafax
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Parteneri
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Click.ro
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în...
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
WOWBiz.ro
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1!...
Legătura ciudată dintre Vladimir Putin și o tânără de 17 ani care a pozat într-un calendar erotic
Antena 3
Legătura ciudată dintre Vladimir Putin și o tânără de 17 ani care a pozat într-un...
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Digi 24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui...
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”
Digi24
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au...
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul...
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 21 august 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. Report fabulos de peste 22 de milioane de lei la Loto 6/49
kanald.ro
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 21 august 2025: Numerele extrase astăzi - Joker,...
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc:
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita...
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
kfetele.ro
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui...
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
WOWBiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
go4it.ro
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de...
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
Fanatik.ro
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
TAXĂ specială pentru gunoi. Primăria pregătește schimbarea pentru utilizatorii casnici și non-casnici: Pentru acoperirea costurilor serviciului
Capital.ro
TAXĂ specială pentru gunoi. Primăria pregătește schimbarea pentru utilizatorii casnici și non-casnici: Pentru acoperirea costurilor...
Răsturnare de situație în cazul iubiților care s-au sinucis pe A1: Nu a vrut să moară, dar a forțat-o iubitul!!!. Ultimele imagini cu Georgiana în viață VIDEO
Romania TV
Răsturnare de situație în cazul iubiților care s-au sinucis pe A1: Nu a vrut să...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Călin Georgescu revine. Funcția publică pe care o poate obține. Are cale liberă
Capital.ro
Călin Georgescu revine. Funcția publică pe care o poate obține. Are cale liberă
Externat dintr-un spital privat, reinternat la stat. Cine plătește tratamentul și cum se stabilește. Document
evz.ro
Externat dintr-un spital privat, reinternat la stat. Cine plătește tratamentul și cum se stabilește. Document
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
Gandul.ro
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație...
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
as.ro
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag...
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust...
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
radioimpuls.ro
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare...
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Fanatik.ro
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Incursiune în mintea tinerilor care s-au sinucis pe A1. Fața neștiută a tragediei: ”Lumea e împotriva noastră”
Fanatik.ro
Incursiune în mintea tinerilor care s-au sinucis pe A1. Fața neștiută a tragediei: ”Lumea e...
Știrile zilei, 18 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 18 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 22 august 2025. Zodia care face achiziții importante
Horoscop 22 august 2025. Zodia care face achiziții importante
Jurnalist grec, stupefiat de ce a găsit într-un spital din țara noastră: ”De ce în săraca Românie ...
Jurnalist grec, stupefiat de ce a găsit într-un spital din țara noastră: ”De ce în săraca Românie se poate?”
Jessie J, dezvăluiri copleșitoare despre lupta cu cancerul la sân: ”Am izbucnit în lacrimi!”
Jessie J, dezvăluiri copleșitoare despre lupta cu cancerul la sân: ”Am izbucnit în lacrimi!”
Paraşutista care s-a aruncat în gol de la 5.000 m și-a plănuit în detaliu moartea. Totul s-a întâmplat ...
Paraşutista care s-a aruncat în gol de la 5.000 m și-a plănuit în detaliu moartea. Totul s-a întâmplat la câteva ore după ce s-a despărțit de iubitul ei
A fost reintrodusă ruta Kiev-București. Câte vagoane vor călători către capitala Ucrainei
A fost reintrodusă ruta Kiev-București. Câte vagoane vor călători către capitala Ucrainei
Când aduc poștașii pensiile în septembrie 2025. Unii dintre români vor primi bani mai puțini
Când aduc poștașii pensiile în septembrie 2025. Unii dintre români vor primi bani mai puțini
Vezi toate știrile
×