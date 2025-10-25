Alertă în România! Viorica a dispărut fără urmă. Cine o vede, să sune la 112

Este alertă de dispariție în România! Muntean Viorica Neluța a plecat de bună voie de acasă pe data de 23 octombrie 2025 și de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Femeia în vârstă de 43 de ani are domiciliul în Deva, județul Hunedoara. Cei care o văd sunt rugați să sune de urgență la 112.

SEMNALMENTE: Aproximativ 1,65 m înaltime, greutate: aproximativ 55 kg, constituție atletică, păr de culoare negru, prezintă o aluniță pe obrazul drept.

„În data de 23.10.2025, numita Muntean Viorica Neluta, în varstă de 43 ani, din mun. Deva, județul Hunedoara, a plecat în mod voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. La momentul plecării numita Muntean Viorica Neluța era îmbracată cu o geacă maro, o vestă portocalie și o pereche de pantaloni negri. Semnalmente: aproximativ 1,65 m înalțime, greutate: aproximativ 55 kg, constituție atletică, păr de culoare negru, prezintă o aluniță pe obrazul drept”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Ce trebuie să faceți dacă o vedeți pe Muntean Viorica Neluța

Dacă vedeți o persoană dispărută, sunați imediat la numărul unic de urgență 112. Dacă nu puteți suna, mergeți direct la cea mai apropiată unitate de poliție. De asemenea, potriviti indicațiilor oferite de autorități, încercați să rețineți cât mai multe detalii despre persoana respectivă și locul în care ați văzut-o.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

