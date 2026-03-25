Alertă la Bacău: explozie urmată de incendiu într-un bloc. 22 de oameni au fost evacuați

De: David Ioan 25/03/2026 | 14:41
O deflagrație urmată de un incendiu a avut loc miercuri într-un bloc de pe strada Pictor Aman din municipiul Bacău, eveniment care a provocat panică printre locatari și a determinat intervenția rapidă a echipajelor de urgență.

Explozia s-a produs într-un apartament aflat la etajul 1, iar autoritățile au decis evacuarea imediată a zeci de persoane pentru a preveni o tragedie.

În total, 22 de locatari – 17 adulți și 5 copii – au fost scoși în siguranță din imobil. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea incendiului la celelalte apartamente, iar locuințele din proximitate nu au suferit pagube.

Explozia a fost urmată de izbucnirea unui incendiu în interiorul apartamentului afectat. Deși cauza exactă nu a fost încă stabilită, anchetatorii analizează mai multe scenarii, printre care o posibilă defecțiune la instalația de gaz. Flăcările au fost observate rapid, iar echipajele sosite la fața locului au acționat coordonat pentru stingerea focului și evacuarea locatarilor.

La intervenție au participat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, specialiștii DelGaz Grid au fost solicitați pentru verificarea și securizarea rețelelor de gaz și energie, astfel încât să fie eliminat orice risc suplimentar.

Două persoane au primit îngrijiri medicale după ce au suferit intoxicații ușoare cu fum și arsuri superficiale. Starea lor nu a fost considerată gravă, iar acestea au refuzat transportul la spital.

„Persoanele evaluate medical refuză transportul la spital. Incendiul este lichidat, se lucrează pentru măsuri complementare şi pentru stabilirea cauzei probabile de producere a incendiului”, au transmis reprezentanţii ISU.

Incendiul a fost stins complet, însă pompierii au rămas la fața locului pentru verificări suplimentare și pentru a preveni reaprinderea focului. În paralel, au început procedurile pentru stabilirea cauzei exacte a exploziei.

Tags:

Recomandarea video

Știri
Știri
Mediafax
Gandul.ro
Prosport.ro
Adevarul
Digi24
Mediafax
Parteneri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Prosport.ro
Ciao.ro
Click.ro
Digi 24
Digi24
Promotor.ro
Râzi cu lacrimi
go4it.ro
Descopera.ro
Go4Games
Gandul.ro
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vezi toate știrile