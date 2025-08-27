Alertă la cel mai înalt nivel în București: nu deschideți ferestrele! Risc uriaș de poluare, după incendiul de la Dragonul Roșu

Bucureștiul se confruntă cu un nivel alarmant de poluare a aerului după incendiul izbucnit marți noaptea la Complexul Dragonul Roșu din Ilfov. Un nor dens de fum a cuprins sectorul 3 și s-a extins până în sectorul 4, iar zona de est a Capitalei este complet acoperită de o pâclă iritantă.

Locuitorii se plâng de un miros puternic de ars, iar aerul a devenit greu de respirat în mai multe cartiere. Conform platformei aerlive.ro, care monitorizează calitatea aerului în București, nivelul de poluare atinge indicele 6 (violet), cel mai ridicat, considerat periculos pentru sănătate. Locuitorii sunt sfătuiți să nu deschidă ferestrele în urma incendiului de la Dragonul Roșu.

Valorile înregistrate pentru particulele PM10 sunt de 93 µg/m³, iar pentru PM2.5 de 85 µg/m³, depășind semnificativ limitele recomandate, care sunt de 50 µg/m³, respectiv 25 µg/m³. Aceasta indică o poluare severă cu particule fine, care pot ajunge în plămâni și în sistemul circulator, reprezentând un risc major pentru sănătate.

Cel mai afectat cartier din București

Comisarul general de mediu, Andrei Corlan, a explicat că sudul Capitalei, în special cartierul Berceni, este cel mai afectat de fumul rezultat în urma incendiului. În această dimineață, în zonă s-a înregistrat un vârf de 200 de micrograme pe metru cub, depășind de patru ori nivelul maxim admis. Deși incendiul este acum localizat, concentrațiile de poluanți rămân ridicate, însă în ușoară scădere.

„Având în vedere direcţia în care bate vântul, zona cea mai expusă este sudul Capitalei, cartierul Berceni, unde am înregistrat, în această dimineaţă, un vârf de 200 de micrograme pe metru cub, ceea ce înseamnă o depăşire momentană de patru ori a valorii maxime. La acest moment, incendiul este localizat şi, deşi avem valoare ridicate, ele sunt într-o uşoră scădere”, a declarat comisarul general de mediu, Andrei Corlan, la Digi24.

Un incendiu puternic a izbucnit marți seară, 26 august 2025, la Complexul Dragonul Roșu din București, afectând o hală de depozitare de aproximativ 3.800 m², parțial prăbușită. Pompierii au intervenit cu 28 de autospeciale timp de mai multe ore și au reușit să localizeze flăcările în jurul orei 02:30 dimineața.

