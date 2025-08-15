Depozit Sameday cuprins de flăcări în Iași! Fumul gros a ajuns în zonele locuite

Incendiu de proporții la un depozit Sameday din Iași. Fumul dens a determinat autoritățile să emită mesaj RO-Alert pentru populație.

Un incendiu de mari dimensiuni a izbucnit vineri la un depozit aparținând companiei de curierat Sameday, amplasat pe strada Trei Fântâni din municipiul Iași. Flăcările au cuprins rapid o parte a spațiului de stocare, generând o cantitate semnificativă de fum negru și dens, vizibil de la mai mulți kilometri distanță.

Din primele informații, nu au fost raportate victime, însă amploarea incendiului și degajările masive de fum au determinat autoritățile să emită un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert pentru locuitorii din zonă. Populația a fost informată cu privire la pericolul reprezentat de inhalarea fumului și a fost sfătuită să evite deplasările în aer liber și să mențină ferestrele închise.

În primele momente ale intervenției, la fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru transport apă, o autoscară pentru intervenții la înălțime și un echipaj de prim-ajutor. Pe măsură ce situația a evoluat, forțele de intervenție au fost suplimentate, ajungându-se la un total de opt autospeciale de stingere, două autospeciale pentru salvări de la înălțime, echipaj CBRN pentru monitorizarea substanțelor periculoase, autospeciala de roboți pentru intervenții și autospeciala de transport apă de capacitate mărită.

„La acest moment, la fața locului acționează un total de 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), 2 autospeciale pentru salvări de la înălțime (ASII), un echipaj de prim-ajutor (EPA), echipajul CBRN, autospeciala de roboți pentru intervenții (AspRoboti) și autospeciala de transport apă (ATA-AFZM), însumând 52 de subofițeri și 2 ofițeri”, a transmis ISU Iași.

În total, peste 50 de pompieri, coordonați de doi ofițeri, au fost implicați în acțiunile de localizare și lichidare a focului. Operațiunea este complexă din cauza dimensiunii halei, a materialelor combustibile depozitate și a riscului de extindere a flăcărilor către alte clădiri din zonă.

Direcția vântului a agravat situația, transportând fumul spre zonele locuite din oraș. Chiar dacă intensitatea vântului nu este ridicată, deplasarea norului de fum a determinat autoritățile să intensifice monitorizarea calității aerului. Rezultatele măsurătorilor vor fi folosite pentru a evalua dacă sunt necesare măsuri suplimentare de protecție a populației.

Incendiul a generat un puternic impact vizual, coloana de fum fiind observată de la mare distanță. Locuitorii din cartierele aflate în proximitatea zonei industriale au raportat un miros puternic de ars și o vizibilitate redusă pe anumite străzi. Echipele de intervenție lucrează în condiții dificile, fiind nevoite să utilizeze echipamente speciale de protecție respiratorie.

