ALERTĂ medicală în Europa! Pericolul provocat de ”virusurile de valiză” aduse de turiști

Este alertă medicală în Europa! Care este pericolul provocat de „virusurile de valiză” aduse de turiști? Câte cazuri au fost confirmate până în prezent? În ce țări au călătorit majoritatea persoanelor infectate?

Vacanțele în destinații exotice pot aduce, pe lângă amintiri plăcute, și riscuri serioase pentru sănătate. Tot mai mulți europeni se întorc din călătorii cu așa-numitele „virusuri de valiză” – infecții tropicale care nu existau, până de curând, pe continent. Medicii avertizează că aceste boli, transmise de obicei prin înțepături de țânțar, pot provoca simptome severe și pun deja presiune pe sistemele medicale din mai multe țări.

Specialiștii spun că fenomenul este legat de turismul în zonele tropicale. Printre cele mai răspândite se numără chikungunya și oropouche – două virusuri care pot provoca nu doar febră și dureri articulare puternice, ci și complicații neurologice, cum ar fi meningita sau encefalita.

„Pe măsură ce britanicii, și europenii în general, călătoresc în locuri mai calde, mai aproape de ecuator, este din ce în ce mai probabil să aducă înapoi infecții neobișnuite”, a declarat microbiologul Simon Clarke pentru The Sun.

Au fost raportate 73 de cazuri de chikungunya

Regatul Unit oferă un exemplu clar al acestui fenomen. În primele șase luni din 2025, au fost raportate 73 de cazuri de chikungunya, de aproape trei ori mai mult decât anul trecut. Majoritatea pacienților călătoriseră în Sri Lanka, India sau Mauritius. Pe lângă chikungunya, în Europa au apărut și primele cazuri de oropouche, o infecție supranumită „febra leneșului”. Transmisă de țânțari și musculițe, boala provoacă febră mare, greață, vărsături și rigiditate musculară. În 2025, au fost confirmate cazuri în Spania și Italia, la turiști care s-au întors din Brazilia și Cuba.

Problema este complicată și de prezența țânțarului-tigru, o specie invazivă care s-a adaptat rapid la orașele europene. Acesta este principalul vector al bolilor tropicale și se înmulțește rapid, mai ales în contextul încălzirii climatice. Astfel, riscul ca aceste infecții să se transmită local, și nu doar prin turiști, devine din ce în ce mai mare. Autoritățile cer vigilență și recomandă călătorilor să fie informați înainte de plecarea în zone cu risc, să se protejeze de înțepăturile de insecte și să se adreseze medicului la primele simptome.

