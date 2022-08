Alex Bodi a „aterizat” direct în mijlocul distracţiei din Mykonos. Nu o să îţi vină să crezi cine îl aştepta acolo

Alex Bodi şi Ema Uta sunt din nou împreună! Musculosul nu a putut sta departe de frumoasa blondină, iar după weekend-ul petrecut la Twiga Monaco alături de „brigada” sa, a aterizat direct în mijlocul distracţiei din Mykonos. Iată cum au fost surprinşi cei doi. Nu trebuie să rataţi imaginile.

Alex Bodi şi Ema Uta formează un cuplu de aproape un an. Este cunoscut faptul că între cei doi nu a fost totul numai lapte şi miere, relaţia lor a fost presărată cu multe certuri şi despărţiri, însă de fiecare dată, împăcările i-au făcut să se iubească şi mai mult. Dovadă sunt imaginile surprinse de prietena blondinei seara trecută.

După ce CANCAN.RO a dezvăluit motivele despărţirii celebrului cuplu, se pare că musculosul a revenit la sentimente mai bune. Cei doi au petrecut câteva zile separaţi, atât Ema, cât şi Bodi au plecat în destinaţii diferite cu prietenii.

Cunoscutul make-up artist se afla cu prietenele sale în Mykonos şi, nu ştim deocamdată ce l-a determinat să facă acest pas, însă afaceristul a decis să meargă, după fosta lui iubită care, după câteva ore i-a redevenit actuala. Cei doi au petrecut seara trecută într-un local exclusivit şi au oferit celor prezenţi un spectacol pe măsură.

Una dintre prietenele blondinei i-a filmat pe cei doi în timp ce dansau, extrem de fericiţi, semn că situaţia tensionată dintre ei a fost dată uitării. Rămâne de văzut cum vor decurge lucrurile, pentru că aşa cum ne-au obişnuit sunt imprevizibili.

Dragoste cu năbădăi. Cum s-a legat povestea de amor dintre Ema Uta și Alex Bodi?

Ema Uta dezvăluia în urmă cu ceva timp faptul că au pornit cu stângul aventura de cuplu. Nu avea mare încredere în fostul Biancăi Drăgușanu la început. A avut nevoie de câteva luni pentru a se convinge de felul său de a fi.

„Am fost destul de reticentă, dar după ceva timp de când am lăsat o perioadă să-l cunosc mai bine. Au trecut cam 8 luni de când l-am cunoscut. Am văzut ce fel de persoană e, de fapt. Am închis ochii la ce se spunea despre el. (…) Eram la o cântare de-ale lui Lori, la un restaurant din București.

El mi-a dat un mesaj pe Instagram. Am auzit că este și el acolo. În timp ce eram în restaurant am văzut mesajul. M-am dus la baie și când am ieșit era acolo. Ne-am intersectat privirile. Mă uitam, el se uita la mine. Atunci nu am vorbit absolut nimic. Cum să nu-ți placă de el? E un bărbat bombă”, a mărturisit Ema Uta.