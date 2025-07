Alex Bodi a dat din casă! Cum a cunoscut-o, de fapt, pe Andrada: „M-a sunat”

Un nou scandal cu iz amoros a explodat în showbizul românesc, atrăgând atenția publicului și generând valuri de controverse. Protagoniștii sunt antrenorul de fotbal Dan Alexa, soția sa Andrada, și controversatul om de afaceri Alex Bodi, cunoscut pentru aparițiile sale în spațiul public și relațiile tumultuoase cu femei celebre. Povestea celor trei pare desprinsă dintr-un scenariu de telenovelă, cu suspiciuni de infidelitate, tensiuni în familie și declarații voalate făcute în cadrul unor apariții online recente.

Surse din apropierea celor implicați susțin că tensiunile dintre antrenor și partenera sa existau de mai mult timp, însă apropierea ei de Bodi ar fi fost picătura care a umplut paharul. La scurt timp după ce zvonurile s-au intensificat, Dan Alexa a luat decizia de a pune capăt căsniciei care dura de mai bine de șase ani. Această separare a fost alimentată și de presupuse dovezi vizuale care ar fi confirmat bănuielile sale privind o trădare.

Totul ar fi pornit de la o simplă interacțiune pe rețelele de socializare, care, cu timpul, s-a transformat într-un subiect fierbinte. Relația dintre Andrada Alexa și Alex Bodi a atras privirile după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora bruneta ar fi fost surprinsă în vila omului de afaceri. Deși la început părea vorba despre o simplă coincidență sau poate o cunoștință pasageră, în cele din urmă această întâlnire a dus la deteriorarea definitivă a relației dintre Andrada și Dan Alexa.

În tot acest context, Alex Bodi a ales să vorbească într-un podcast recent despre felul în care a început interacțiunea sa cu Andrada Alexa. Deși inițial a refuzat să comenteze scandalul, ulterior a oferit o serie de detalii care au stârnit și mai mult interesul public. A reieșit că întâlnirea celor doi nu a fost una planificată, ci s-a produs pe fondul unei conversații banale, fără intenții declarate. Cu toate acestea, apropierea ulterioară dintre cei doi a fost suficientă pentru a aprinde scânteia unui conflict major.

„Cred că pe o rețea de socializare, apoi i-am văzut pozele. Eu i-am scris, dar ea nu mi-a răspuns. I-am lăsat un compliment. Am văzut pozele că avea un băiat. Lucrurile au mers într-o direcție foarte prostuță, după filmări și zeci de articole, iar eu i-am spus și domnului (nr. lui Dan Alexa) că eu nu vreau să mai vobesc de subiectul ăsta. Nici eu nu a mai fost de acord să vorbească despre mine. După incident am luat legătura cu ea să clarificăm câteva chestii. Am și vorbit cu el la telefon de vreo două ori. M-a sunat în ziua aia, l-am și chemat la mine să vadă. El spunea că a văzut, nu știu ce a văzut, e problema lui și am zis că nu vreau să mă amestec în chestiile de familie”, a transmis Alex Bodi în podcastul moderat de Viorel Grigoroiu.