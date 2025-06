Alex Bodi îi ”pulverizează” pe Dan Alexa și Gabi Tamaș: ”Au rămas cuplați”

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Alex Bodi a vorbit despre unul dintre cei mai actuali ”inamici” ai săi și i-a dat replica la acuzațiile aduse. Acesta nu a ezistat să îl înțepe pe Dan Alexa, dar de ironia lui nu a scăpat nici Gabi Tamaș. Iată ce a spus!

Scandalul dintre Alex Bodi și Dan Alexa este departe de a se opri, iar cei doi vorbesc unul despre celălalt ori de câte ori au ocazia. Recent, Alex Bodi a comentat relația dintre antrenor și partenerul său din competiția Asia Express, Gabi Tamaș.

CITEȘTE ȘI: Cine a filmat-o pe Andrada, soția lui Dan Alexa, ieșind din casa lui Alex Bodi, de fapt. Ți se rupe sufletul!

În dialogul cu Dan Diaconescu, Alex Bodi a subliniat faptul că Dan Alexa este cel care nu își dorește să pună capăt acestui scandal și mai mult, s-ar folosi de numele lui pentru faimă. Bodi a mai spus și că este conștient de faptul că antrenorul își dorește să obțină o reacție agresivă din partea lui, dar și că nu îi va oferi această satisfacție.

În ceea ce privește relația dintre Dan Alexa și Gabriel Tamaș, echipa câștigătoare a sezonului 8 Asia Express, Alex Bodi a făcut mai multe remarci ironice.

DD: Așa susține fostul fotbalist că și-a dat seama că soția îl înșală. Deoarece aceasta a început să își schimbe atitudinea față de el.

Alex Bodi: Nu cunosc problemele interne și nici nu vreau să mă pronunț. Eu, să zic sincer, am vorbit și cu el la telefon. În fine. Iar pe o parte îl înțeleg. Am văzut și acum că tot mă pomenește și pe la nu știu ce podcast a fost și discuții. Eu zic, i-am spus-o și lui, să nu mai folosească numele, că nu o să mai recurg la chestii care se așteaptă ei să recurg prin nervi, violență, înjurături, că n-ai pe cine să bați, că bătaia nu se mai poartă acum. Și oamenii te provoacă, nu știu, poate au nevoie de bani, poate cine mai știe. Și la fel domnișoara care era, domnul care era cu el… Tamaș.

DD: Tamaș spune că într-un restaurant v-ați întâlnit toți trei.

Alex Bodi: Păi nu știu ce vin au băut ei cu fantezii. Au fost în Asia Express împreună. Și cred că au rămas cuplați. Posibil să fi luat ceva ciuperci de acolo.

DD: Bun, deci care-i adevărul în cazul Andrada vs. Dan Alexa?

Alex Bodi: Păi nu știu care-i adevărul, eu nu știu ce subliniază. Păi fata asta are o prietenă vecină cu mine, că am aflat-o. Într-adevăr, eu am căutat-o și am vorbit cu ea după.

DD: Ai făcut o investigație după asta. Ai vorbit și cu el și cu ea.

Alex Bodi: Da, chiar. Am vorbit și frumos. I-am zis să mă lase pe mine deoparte de problemele lui, că cred că problemele lui sunt mult, mult, mult departe și mai grave decât să fi fost eu implicat.

DD: Adică tu spui că el se agață intenționat de numele tău ca să creeze o…

Alex Bodi: Și-o fi căutat el un pic de vâlvă. Că eu sincer, vrei să zic sincer, eu îl știu așa din auzite odată, dar până să-l văd prin ziare sau așa, n-am auzit de el. Avem niște prieteni comuni, are și el, cred că un manager, un băiat care îl tot prostește și cred că îl influențează. Că de el, sincer, n-am auzit să fie un băiat rău. Am vorbit și cu Ana Maria, mi-au zis și ea chestii, s-a întâlnit odată cu el, i-a spus și ei niște lucruri ca să le înțeleagă. Eu nu am contract cu nimeni, nu lucrez pentru nimeni, nu-mi dă nimeni să mănânc. Eu dacă vreau să fac ceva, fac.