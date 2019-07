Alex Ioniță are gânduri mari la olteni: „Mi-aş dori să iau titlul cu Universitatea Craiova!”

Atacantul Alexandru Ioniţă a fost împrumutat de CFR Cluj la Universitatea Craiova până la finalul sezonului următor.

În vârstă de 24 de ani, Ioniță nu a fost inclus în planurile lui Dan Petrescu pentru sezonul următor, astfel că a fost nevoit să-şi găsească un nou angajament. Oltenii au plătit 100.000 de euro pentru împrumutul jucătorului, iar dacă vor să-l achiziţioneze definitiv, oficialii din Bănie trebuie să mai scoată din buzunar încă 900.000 de euro.

Pentru olteni, împrumutul lui Alex Ioniţă este un obiectiv împlinit. De asemenea, Ioniță a declarat că își dorește să facă performanță la Craiova și să câștige titlul.

„Mi-aş dori să iau titlul cu Universitatea Craiova, ar fi un vis devenit realitate. Ştiu că oltenii nu au mai luat din titlul din 1991. Sunt pregătit, am fost cu CFR în cantonament şi de aceea am şi venit, să prind mai multe minute. Sper să mi se acorde mai multe şanse. Mi-am dorit să vin la Craiova de acum doi ani, de când am plecat de la Astra, doar că atunci cluburile nu s-au înţeles. Mă bucur că au ajuns la un acord, mi-am dorit mult să ajung datorită fanilor, datorită atmosferei de aici, stadionului şi tot ce înseamnă Craiova. Rapid e echipa mea de suflet şi sper ca şi Craiova să fie cum este Rapid pentru mine, de aceea am venit. Îmi doresc să fac o treabă cât mai bună şi sper să fiu primit bine şi să avem suporterii de partea noastră. Dacă voi reuşi să fac o treabă bună şi voi fi apreciat, cu siguranţă, îmi tatuez un leu şi pe cealaltă mână” , a declarat Alexandru Ioniţă.

La CFR Cluj, Alex Ioniță a bifat 40 de partide reușind trei goluri și două „assist-uri”. În tricoul ardelenilor, Ioniță a cucerit două titluri de campion și o cupă. În CV-ul său, Ioniță deține și o Supercupă cu Astra Girugiu.